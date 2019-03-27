Yunak’ta robotik kodlama ve teknoloji sınıfı açıldı
Konya’nın Yunak ilçesinde robotik kodlama ve teknoloji sınıfı düzenlenen törenle açıldı.27 Mart 2019 Çarşamba 17:30
Konya’nın Yunak ilçesinde robotik kodlama ve teknoloji sınıfı düzenlenen törenle açıldı.
Yunak Anadolu İmam Hatip Lisesine, okul müdürü İsmail Hakkı Özkan ve öğretmenler tarafından kazandırılan teknoloji ve robotik kodlama sınıfı düzenlenen törenle açıldı. Törene, Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Teknoloji sınıfının açılışını yaparak incelemelerde bulunan katılımcılara 3 D yazıcılarda öğrenciler tarafından üretilen çeşitli hediyeler verildi. Protokol üyeleri okul bünyesinde bulunan model uçak sınıfında da incelemelerde bulundu.
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