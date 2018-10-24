THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Yün halı temizliğinde nelere dikkat edilmeli?

Yün halı temizliği nasıl yapılır? Yün halıdaki leke çıkar mı? Yün kokusu nasıl çıkar?

24 Ekim 2018 Çarşamba 20:02
Yün halı temizliğinde nelere dikkat edilmeli?

YÜN HALI TEMİZLİĞİ

Yün sıcak su ile temizlendiğinde yıpranabilir. Yün giysilerde kullanılan temizleyiciler yün halılarda da kullanılabilir. Ancak kullanım şekilleri biraz daha farklıdır. Olabildiğince soğuk su ile temizlenmesinde fayda vardır. Bu halının temizliği konusunda bir çok efsane ortaya atılmıştır. Yanlış bilinenlere şöyle bir göz atacak olursak bunların başında su ile temizlenmez teorisi gelmektedir. Bu tamamen yanlıştır. Saç ile benzer yapıdaki bu lifler kolaylıkla yıkanabilir. Bir diğer yanlış bilinen şey ise ıslak temizlemenin onları küçülteceğidir. Ancak yanlışlar olduğu gibi doğru bilgilerde vardır. Mesela ağartıcıların bu halıda kullanılmaması gerektiği gibi. Ayrıca kurutma konusunda da mümkün olduğunca hızlı davranmalı iyi havalandırılmış bir yerde kurutmalısınız.  

NASIL YIKANMALI?

Sıradan halı temizleyicilerden farklı özellikle yün halılar için geliştirilmiş şampuanlardan yararlanmalısınız. Bu solüsyonları büyük marketlerden temin edebilirsiniz.Bu halılar yıkanmaz şeklindeki safsataları bir kenara bırakın ve halınızı güvenle yıkayın. Ancak yıkama konusunda tavsiyelerimizi kulak arkası etmeyin.Renk kayıplarını önlemek için kullanacağınız deterjanı mutlaka görünmeyen bir yerinde test edin. Eğer solma veya renk kaybına sebep oluyorsa kesinikle kullanmayın. Öncelikle elektrikli süpürgeyle halıyı iyice vakumlayın. Böylece kirler kolaylıkla çıkar. Halıyı yıkama esnasında aşırı ıslatmaktan kaçının. Gerekli miktarda suyu uyguladıktan sonra uygun yıkama sıvısını dökün. Çamaşır suyu katkılı olanlarından kaçının. Ardından yumuşak kıllı bir fırça ile köpürtün ve duru su ile hemen ardından müdahale edin. Kurumasını kolaylaştırmak için vakumlama işlemi yapılır. Ayrıca halınızı direkt güneş ışığı alan bir yere sermeniz renk solmalarına sebep olabilir.

ÇAMAŞIR SUYU LEKESİ TEMİZLİĞİ

Yapabileceğiniz tek şey lekeyi kamufle etmek olacaktır. Bu lekelerin oluşmasını önlemek için kullandığınız deterjanların içeriğini iyi araştırmalısınız. Uygulayabileceğiniz bir yöntem eğer henüz renk açmaya neden olmamışsa çamaşır suyunu şampuan ile hızlıca halıdan uzaklaştırmak olacaktır. Şampuanın köpüğü ile silinir. Eğer su ile silinir ise leke daha derinlere işleyecektir. Bu işlem hızlıca yapılırsa çamaşır suyu lekesi kolaylıkla çıkar. 

YÜN KOKUSU ÇIKARMA

Organik halı şampuanı ile yıkamanız bu kokuları giderecektir. Bu elinizde yoksa yün olanlar için geliştirilmiş bir şampuanı tercih etmelisiniz. Ayrıca sirkeli su da bu kokuları azaltacak ve bakterileri yok edecek bir yöntemdir. 

DİĞER LEKELERİ ÇIKARMA

Lekeleri çıkarmada en etkili yol leke üzerine kabartma tozu serpmenizdir. Ardından bir miktar bulaşık deterjanı sirke ve ılık suyu solüsyon haline getirip uygulayın. Bu karışım ile her türlü lekeyi çıkarabilirsiniz. Ayrıca hidrojen peroksit, amonyak veya çamaşır suyu gibi çözeltilerden kaçının.

 

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 20:02
  1. halı temizleme
  2. yün halı temizliği
  3. temizlik

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray-Schalke maçında ilk 11'ler belli oldu
    1. Galatasaray-Schalke maçında ilk 11'ler..
    2. Canan Karatay veganlara savaş açtı:..
    3. Emeklilikte yaş önergesi reddedildi!..
    4. Mesut Özil, aldığı ölüm haberiyle..
    5. MHP'den Melih Gökçek bombası: Aday..
    6. İstanbul'da su kesintisi! İSKİ o..
    7. Rakı masalarının müdavimi Cengiz..
    8. İstanbul'un o mahalleleri dikkat! Saat..
    9. Abajur evinize keyif verir
    10. Saad el-Hariri'den yeni hükümet..
    11. Mutfakta vaktiniz kolay ve güzel geçsin
    12. Meteorolojiden 8 il için sağanak ve..
    13. Uyku apnesi ne demek?
    14. Genk maçı öncesi Şenol Güneş kötü..
    15. Yün halı temizliğinde nelere dikkat..
    16. Türkiye Rusya ve İran arasında anlaşma..
    17. Tükürük deyip geçmeyin
    18. Çifte tabancalı cani! Silah tutukluk..
    19. Sınav endişesinden onu kurtarmak için...
    20. Domates soymanın pratik yolları
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    MHP Lideri Bahçeli: Artık kendi yolumuzu çizeceğiz
    MHP Lideri Bahçeli: Artık kendi yolumuzu çizeceğiz

    Günün Karikatürü

    25 Ekim 2018
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur