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Yumuşatıcılar zehirli.. Peki n'apalım yani?

Çamaşır yumuşatıcıları reklamlarında hep bir esenlik, hoşluk, serinlik havası veriyor.

05 Kasım 2018 Pazartesi 15:50
Yumuşatıcılar zehirli.. Peki n'apalım yani?


Oysa gerçekte birçok çamaşır yumuşatıcının içinde ciltle temas veya solunum yoluyla vücudunuza giren özellikle küçük çocuklarda çok çeşitli sağlık sorunlarına yol açan şu zehirli maddeler bulunuyor: Kloroform, A-Terpinol, Benzil Alkol, Benzil Asetat, Etanol, Pentan, Etil Asetat, Kafur, Linalol, Ftalat, Limonen (limon özü).. Üreticiler ürünlerin zehirli kimyasallar içerdiklerini biliyorlar. Birçok markanın paketinde ürünün çocukların iç giyimlerinde kullanılmaması gerektiğine dair uyarılar var. Aynı markaların üzerinde çocuk ve oyuncak resimleri olduğu için tüketiciler küçük harflerle yazılmış bilgileri gözden kaçırabilirler.

Zehir soluma ve giyme

Çamaşır yumuşatıcı kullanıyorsanız bu zehirli kimyasallar havlunuzu, çarşaflarınız ve elbiselerinizi kaplıyor demektir, yani vücudun en büyük organı olan cilt yoluyla toksinleri içinize alıyorsunuz. Kimyasal olarak ‘yumuşatılmış’ kıyafetler giydiğinizde her nefesinizde bu kimyasalları içinize çekersiniz. Yumuşatıcı kullanmıyor olsanız bile bu çamaşır yumuşatıcıları kullanan birinin yanında olmak bile kimyasal solumanıza neden olur. Çamaşır yumuşatıcıları öyle şekilde üretilirler ki çamaşırda uzun süre kalır ve yavaş yavaş havaya karışırlar.

Çamaşır yumuşatıcılar özellikle ısıtıldığı zaman, mesela terlemeyle veya aktif bir hayat tarzında nahoş kokular verebilen sentetik kimyasalların kokusunu saklamak için icat edilmiştir. Bu kimyasallar ayrıca statik yapışkanlığı azaltmak üzere tasarlanmışlardır.

"AMA N'APİİİİM?!"

Yapılacak şey gayet basit. Yumuşatıcı yerine elma sirkesi koyun ve bir deneyin bakalım. Yanı sıra çok sevdiğiniz bir kokudan bir damla damlatın. Sirke çamaşırınızı yumuşacık yaptığı gibi, yıkama esnasında ölmeyen organizmaları tamamen yok edecektir. Sevdiğiniz bir damlacık koku da çamaşırlarınıza sinecek..

 

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 15:50
  1. yumuşatıcı
  2. yumuşatıcı zararlı mı
  3. sirke

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