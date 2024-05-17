Yumuşamanın neticesi; ceza ancak bu kadar oldu!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, kamuoyunda Kobani davası diye bilinen 50’den fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan tahrik faillerinin yargılandığı davada eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’a 20 yıl hapis cezası verdi.

Birileri yumuşama diyecek bu muydu normalleşme diyecek.

Ben de onlara yumuşama neticesinde normalleşme neticesinde ancak bu kadar indirim olabiliyor diyeceğim.

Çünkü Demirtaş’a verilen ceza ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası.

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Kravat indirimi ile başka indirimlerle ancak 20 yıla kadar ceza indirildi.

Demirtaş için belirtilen 42 yıllık hapis cezasının diğer 22 yıllık bölümü, çoğu ikişer yıllık üçer yıllık ayrı ayrı suçlardan verilen cezalar.

Onların yatar var yok tartışması ayrı.

Şu an Demirtaş’ın cezaevinde olmasını gerektiren suç Kobani sebebiyle Türkiye’deki Kürt vatandaşlarımızı sokağa çağırması ve o olaylar sebebiyle 50’den fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermesi.

Mahkeme bu olayları devlete yönelik değil de kişilere yönelik düşünseydi 50’den fazla kişinin ölümü söz konusu olduğu için çok daha fazla ağır bir ceza verilebilirdi.

Yumuşamanın neticesi, normalleşmenin neticesi Selahattin Demirtaş’a böyle bir kıyak geçildi.

Sorulacak olursa, “Demirtaş bu cezayı hak etti mi?” denilecek cevabım şu:

“Durun siz başkan Apo’nun heykelini dikeceğiz heykelini..” diyen adamın cezası çok daha fazla olmalıydı.

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