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Medya Yumuşama nedir, ne değildir! Erdoğan peşinen söylemiş
Medya

Yumuşama nedir, ne değildir! Erdoğan peşinen söylemiş

Yeniakit Publisher
2024-06-04 11:45:00 -
Yumuşama nedir, ne değildir! Erdoğan peşinen söylemiş

Hikmet Genç, siyasette yaşanan yumuşama sürecini değerlendirdi. Bazı çevrelerin bu süreci yanlış anladığını belirten Genç, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

Hikmet Genç, siyasette yaşanan yumuşama sürecini değerlendirdi. Bazı çevrelerin bu süreci yanlış anladığını belirten Genç, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Medya CHP'ye iade-i ziyareti konuşuyor.

Neler konuşulacağını, masada neler olacağını herkes merak ediyor.

Bence ne tartışılacağından ziyade yıllar sonra bir CHP Genel Başkanı'nın Erdoğan'ı ziyaret etmesi ve Erdoğan da iade-i ziyarette bulunacak olması...
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Diyalog kapısının açılması...

Aslında yumuşama dediğimiz şey de dünyada gayet normal olan bi'şey.

Bizde bu hale gelmesinin sebebi Bay Kemal'dir. Onun ötekileştiren, kutuplaştıran siyasetidir.

Zira Bay Kemal bırakın ziyareti-diyaloğu falan yıllar boyu salt Erdoğan düşmanlığı yaparak nefret söylemleriyle koltuğunu muhafaza etti. Seçim meşru değil, cumhurbaşkanı meşru değil, diktatör.., vesaire deyip durdu. Siyaseti zehirledi.

CHP'nin yerel seçimlerdeki başarısını yanlış okuyor CHP medyası. Kerametin CHP'de, değişimde olduğunu söyleyip yanlış yönlendiriyor. CHP'nin Kastamonu'yu, Adıyaman'ı değişimle ve dahi Özgür Özel sayesinde kazandığını söyleyen angutlara itibar ederse CHP yanar.

Bu arada Özel'cilerle, Ekremciler arasında kapışma var. O da yumuşama yolunda başka bir sıkıntı!..

Ha bir de yumuşama siyaseti çerçevesinde "Erdoğan CHP'ye 3-4 bakanlık verecek" diyen CHP mahallesinin bir delisi var!..

***

Erdoğan ise iade-i ziyaret öncesi şöyle diyor;

"Yumuşama adı altında kimliğimizden, ilkelerimizden ve kırmızı çizgilerimizden taviz verecek değiliz. Muhalefetten de böyle bir şey beklemiyoruz..."

Erdoğan peşinen söylemiş.

"Bazı arkadaşlar yumuşamayı yanlış anlamasın" diye okuyorum.

Kırmızı çizgileri de çizdi Erdoğan.

"Terör, terörist, terörü destekleyenler karşısında, terörle arasına mesafe koyamayanlar karşısında, FETÖ'cüler karşısında kimse bizden yumuşak tavır beklemesin. Türkiye'ye saldıranlar, ülkemizin hakkını çiğneyenler karşısında kimse bizden yumuşak tavır beklemesin" diyor.

***

Evet, her yönüyle olumlu. Ama daha önce de söyledik. En büyük risk, Bay Kemal'in (girdiği tüm seçimleri kaybetmesine rağmen) 13 yıl boyunca koltuğunu muhafaza etmesine sebep olan CHP medyasıdır.

Yumuşamayı yanlış anlatıyorlar!"

 

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