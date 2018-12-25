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Yumurtanın faydaları saymakla bitmiyor

Yumurtanın faydaları saymakla bitmiyor. İşte hem uygun hem de protein kaynağı yumurtanın faydaları…

25 Aralık 2018 Salı 23:20
Yumurtanın faydaları saymakla bitmiyor

Vücudun protein ihtiyacını tek başına karşılayabilen protein kaynağı yumurta, içinde A, B, D ve E vitaminleri dahil birçok vitamin içeriyor. Protein kaynağı yumurta gün boyu tok tutuyor, kemik gelişimini destekliyor. Yumurta, tüm besinler içerisinde anne sütünden sonra en zengin proteine sahip olan besindir. Bir büyük yumurtanın sarısında %45 beyazında ise %55 oranında olup, toplam 6 gram protein içerir. Yumurta İnsan vücudunun ihtiyaç duyduğu tüm besinleri içinde bulundurur. Yumurta; A, B, D ve E vitaminlerinin yanı sıra birtakım vitaminleri de içinde barındırır.
Yumurtanın sarı kısmında bulunan A vitamini, göz sağlığı ve kemik gelişimini etkiler, bağışıklık sistemini güçlendirir. Protein açısından oldukça zengin olan yumurta, çocukların büyüme ve gelişme dönemlerinin en sağlıklı biçimde ilerlemesine yardımcı oluyor.  

YUMURTANIN BAŞLICA FAYDALARI

•Yumurtadaki protein değerinin yüksek olması nedeni ile gün boyu tok tutar, midedeki açlık hormonunu azaltır. Buda daha geç açlık hissine kapılmanızı sağlayacaktır.

•Kadınlarda meme kanseri riskini azaltması yumurtanın faydalarından bir tanesidir.

•Kemik erimesi olarak bilinen osteoporozu engeller, kemik gelişimini olumlu yönde etkiler.

•Kas ve kemik yapısını güçlendiren yumurta, kaslarını ortaya çıkarmak, fit bir görünüme bürünmek isteyen insanlara yardımcı olacaktır.

•Gün boyu enerjik olmak istiyorsanız günde en az 1 yumurta yemelisiniz. Protein kaynağı yumurta günlük enerji ihtiyacınızı destekleyecektir.

YUMURTA ALERJİSİ

Yumurta alerjisi, en yaygın görülen gıda maddesi alerjilerinden biridir. Gıda maddelerine karşı alerjik reaksiyonlar vücudun yiyecek içindeki bazı proteinlere alerjik tepki göstermesi sonucu ortaya çıkar. Yumurta alerjisi, genelde 2. ayından küçük bebeklerde 4-5 yaşlarına kadar görülür. 

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Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 23:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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