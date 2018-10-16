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Yumurta rafadan yenmeli

Yumurtanın pişirilme süresinin iyi ayarlanması gereklidir.

16 Ekim 2018 Salı 15:19
Yumurta rafadan yenmeli

Mesela yumurtayı haşlama süresi uzarsa ve yumurta bayatsa sarısındaki demir, akındaki sülfür ile birleşerek yumurta sarısının etrafında yeşil bir demir sülfür halkası oluşur. Kuşkusuz bu sağlığa zararlıdır.

Uzun süre pişirilen yumurtaların da sindirimi güçtür. B grubu vitaminlerde kayıplar oluşur. Kayıpları önlemek için yumurtayı yağa kırma yerine, rafadan veya sebze üzerine kırarak pişirme tercih edilmelidir. En iyisi de ıspanaktır. İkisi bir arada kansere kalkandır.

■ Yumurta kabuğunun yüzeyinde 17.000 adet küçük delik (por) bulunur.

■ Buzdolabında bir hafta bekletilmiş yumurta, oda ısısında bir gün bekletilmiş yumurtadan daha tazedir.

■ Yumurta uzun süre bekletilirse su ve karbordioksit kaybı nedeniyle ağırlığı azalır.

■ Yumurta %10 tuzlu suya (yarım litre suya 60 gr tuz) atılacak olursa taze yumurta dibe çökerken, bayat yumurta yüzeyde kalır.

■ Yumurtanın tazeliği en iyi kırıldığında anlaşılır. Taze yumurta kırıldığında yumurta akı ve sarısı tamamıyla yayılmaz ve birbirine karışmaz. Yumurta sarısı yüksek görünümdedir.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 15:19
  1. rafadan yumurta
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