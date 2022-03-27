Yulaf ezmesi faydaları nelerdir, nasıl yenir? Yulaf ezmesi ile yapılan Hurma truffe tarifi

Yulaf ezmesi nedir ne işe yarar?

Yulaf ezmesinin içeriğinde potasyum, kalsiyum, demir gibi birçok yararlı mineral, E vitamini ve B grubu vitaminleri başta olmak üzere birçok yararlı madde ve besin lifi bulunuyor. Tüm bu yararlı maddeler sayesinde yulaf ezmesi, sağlıklı beslenmek isteyenler için en çok önerilen gıdalardan birine dönüşüyor.

Yulafın faydaları nelerdir?

Yulafın sinir sistemi üzerine etkileri vardır, metabolizmaya ve bireye rahatlık verir, stres ve uykusuzluğa karşı direnç gösterir, metabolizmayı kemikleri ve kasları güçlendirir. Yulaf, dişleri koruduğu gibi bedensel ve mental yorgunluğu da azaltır aynı zamanda iktidarsızlığa da iyi gelir. Guatrı engellemeye yardımcı olur ve tiroit bezinin düzenli çalışmasını sağlar. Kandaki şeker miktarını ve kolesterolü düşürür. Yulaf sindirim sisteminde mide ve bağırsak bozukluklarını da giderir. Kuvvetli bir idrar sökücüdür. Kadınlarda zorlu geçen adet dönemlerinde ağrı ve şikayetleri azaltır.



Yulaf nerelerde kullanılır?



Tatlı ve diyet tatlılarında yulaf ve yulaf ezmesi tatlandırılarak kullanılmaktadır. Yulafın yoğurt, süt ya da ılık su ile karıştırılarak çeşitli kullanımları vardır. Yulaf ezmesi içerisinde bolca aminoasit vardır. Yulaf, bu açıdan da önemli bir protein kaynağıdır.



Yulaf ezmesi nasıl pişirilir?



Yulaf ezmesini süt yardımı ile pişirip daha uzun süre tok tutan bir lapa elde edebilirsiniz. Diyet listesinde yulaf ezmesini de ekleyenlerin daha hızlı ve sağlıklı kilo kaybettikleri görülmektedir.



Yulaf ezmesi malzemeleri



2 Yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 çay bardağı ılık süt

1 tane mevsim meyvesi (isteğe göre)

Tatlandırma isteğine göre 1 yemek kaşığı fındık yada ceviz 1 tatlı kaşığı tarçın da kullanabilirsiniz.

Hurma truffe tarifi için

Malzemeler



8 adet hurma

Yarım çay bardağı süt

1 su bardağı yulaf ezmesi

2 tatlı kaşığı kakao

2 tatlı kaşığı organik pekmez veya bal

Hurma truffe nasıl yapılır?

Hurmaların çekirdeklerini çıkartın robota atın üzerine yarım çay bardağı süt 1 su bardağı yulaf ezmesi 2 tatlı kaşığı kakao ve 2 tatlı kaşığı organik pekmez veya balı ilave edip karıştırın robot yoksa blenderden da yardım alabilirsiniz. Robotta birbirine iyice geçen malzemeyi minik toplar haline getirin.

Beyaz yulaf nedir? Besin değeri ve faydaları nelerdir?

Beyaz yulaf, vahşi yulaf yada yulaf çubuğu olarak da bilinir. Bu tahıl türünün pek oldukça faydası vardır. Hem insanoğlu hemde hayvanlar tarafınca tüketilebilir. Özellikle de atlar bu tahılla beslenirler.

Beyaz yulafın faydaları: Diyabeti olanlar için baya iyi olan beyaz yulafın glisemik indeksi düşüktür. Bu da vücudumuz tarafından yavaşça özümsendiği anlamına gelir. Böylece insülinin ansızın yükselmesine yol açmaz.

Beyaz yulaf nasıl tüketilir?

Beyaz yulaf çok popüler bir yiyecek olmadığı için pek fazlaca insan onu nasıl tüketmesi gerektiğini bilmez. Beyaz yulafı tüketmenin oldukça kolay olduğunu ve bunu değişik şekillerde yapabileceğinizi bilmelisiniz. Tek yapmanız gereken ihtiyaç duyulan yarım saat boyunca kaynatmaktır. Tanelerin tamamen şişmesi yulafın hazır olduğu anlamına gelir.

Hazır olduğunda nemi buharlaşana kadar beklemelisiniz. Taneler kısmen kuruduklarında onları sıkın ve kuruma işleminin tamamlanmasını sağlayın. Bu basit adımları uyguladıktan sonra yulaf taneleriniz hazır olacak.

Taneler hazır hale geldikten sonra onları sağlıklı tatlılar yapmak için kullanabilirsiniz. Örneğin tabanında beyaz yulaf olan bir kek yapabilirsiniz. Böylece hafta boyunca sağlıklı bir biçimde tatlı yiyebilirsiniz. Herhangi bir tür buğdayı kepeği şeklinde tüketebilir, içine süt veya yoğurt ekleyebilirsiniz.

Beyaz yulaf sütü: Mükemmel lezzetinin yanında bu sütün pek çok özelliği ve faydası vardır. Ayrıca laktoz hassasiyeti olanlar için de iyi bir alternatiftir.



