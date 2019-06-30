Yükümlü ve tutukluların ürettikleri ihraç edilecek

Ege İhracatçılar Derneği Başkanı Ayberk Aloğlu, yükümlü ve tutukluların el işçiliği ile yaptığı emeklerin çok değerli olduğunu belirterek, ürünlerin ihracat noktasında değerlendirilmesi için çalışma başlatacaklarını söyledi.

Manisa’da Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından açılan İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Bugün kapanacak olan fuarda 62 farklı Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesindeki ürünler 5 gün boyunca görücüye çıktı. Yükümlü ve tutukluların el işçiliği ile hazırladığı ürünlerin yer aldığı fuarda incelemelerde bulunan Ege İhracatçılar Derneği Başkanı Ayberk Aloğlu, ürünlerin çok değerli olduğunu belirterek, ihracata yönelik çalışmalar başlatacaklarını açıkladı. Hemen hemen her sektörden üyelerinin bulunduğunu belirten Aloğlu, ürünlerin ihracata hazırlanması için yönetimle birlikte yol haritası hazırlanarak ilgili bakanlıklarla temasa geçileceğini söyledi. Yükümlü ve tutuklular tarafından hazırlanan ürünlerin dünya standartlarında olduğunu belirten Aloğlu, "Dünya standartlarında üretilmiş ürünler var. Fiyatlarına da baktığımızda piyasanın çok da altında kalıyor. Bu konuda biz Ege İhracatçılar Derneği olarak yetkili görevli ve mercilerle de irtibata geçip, bunların yurt dışına ihracatı noktasında değerlendirilmesi için görüşmeler yapacağız. Tamamı ihracatçılardan oluşan derneğimiz bu konuda işyurtlarına yardımcı olacaktır" dedi.