  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

SGK'dan önemli uyarı: 'Çift ödeme iadesi' tuzağına düşmeyin!

Küstah çıkış: Eurovision'da soykırımcı İsrail'i temsil eden şarkıcı askere gidiyor! İsrailli hayrete düşürdü

İp parasını Adnan Menderes’in eşinden isteyen darbeciler tarihe yüz karası olarak geçti!

Türkiye’ye yeni şehirler geliyor! 82, 83, 84 plakayı alacak ilçeler belli oldu

Akaryakıt istasyonundan mazot aldı! Dünyası başına yıkıldı, o anları böyle çekti

Alman markası Siemens'ten şaşkına çeviren "Türkiye" itirafı! Neler dönmüş böyle yahu

Soykırımcı İsrail'den siber saldırı: Çağrı cihazları patladı! Binden fazla yaralı var

Sosyal devlet anlamını buldu! Sadece Eylül ayında ödenen miktar dudak uçuklattı

Erdoğan, Ali Koç'a ders verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü heyetini kabul etti
Yaşam Yükü ağır geldi, yan yattı
Yaşam

Yükü ağır geldi, yan yattı

Yeniakit Publisher
2024-09-17 21:06:00 -

Kocaeli'nde yükü ağır gelen kamyon yan yattı. Sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yükün ağır gelmesi sonucu yan yatan kamyon, uçurma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu.

Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki mezarlık arkasındaki hafriyat döküm çalışmalarının devam ettiği şantiye alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 41 RD 533 plakalı damperli kamyon, yükün ağır gelmesi sonucu yan yattı. Üzerindeki yük ile birlikte yan yatan kamyondan inen sürücü, dışarıya çıkarak yardım istedi. Yolun diğer tarafında yaklaşık 80 metrelik uçurum bulunan kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Vicdansız hırsız böyle yakalandı
Vicdansız hırsız böyle yakalandı

Yerel

Vicdansız hırsız böyle yakalandı

Burası boks ringi değil sokak
Burası boks ringi değil sokak

Yerel

Burası boks ringi değil sokak

Ekipler müdahale ediyor! Keresteciler Sitesi'nde yangın
Ekipler müdahale ediyor! Keresteciler Sitesi'nde yangın

Yerel

Ekipler müdahale ediyor! Keresteciler Sitesi'nde yangın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23