Yüksük çorbası: O eski tarifleri 5 katlar! 10 dakikada resmen hazır oldu! Zor değil! İşte en basit yanıt

Yüksük Çorbası Tarifi İçin Malzemeler

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 su bardağı kadar hazır mantı

6 su bardağı kadar su (miktar değişebilir)

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 dolu yemek kaşığı domates salçası

2 tatlı kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı pul biber

Tuz

Diğer malzemeler;

Ben biraz kavurma ekleyin bu mecburi değil

Dilerseniz kavurmanın yerine biraz et suyu ekleyebilirsiniz

Sarımsakta çok yakışıyor isterseniz salçayı kavurmadan biraz ince ince kıyılmış yada rendelenmiş sarımsakta ekleyebilirsiniz

Yüksük Çorbası Tarifi Nasıl Yapılır?

Tenceremize tereyağ ve sıvı yağımızı alıp eritelim ve salçayı ekleyerek kavuralım.

Salça kavrulunca haşlanmış nohutu ekleyelim. 1 dakika kadar kavuralım.

Mantıyı da ilave edip suyumuzu dökelim.

Eğer et suyunuz varsa daha da lezzetli olacaktır biraz et suyu kullanabilirsiniz.

Benim önceden kavrulmuş ve buzlukta sakladığım kavurmam vardı onu ilave ettim bu mecburi değil olmasa da olur.

Daha sonra baharatları ekleyin karıştırın ve pişmeye bırakın.

Güzelce özleşince tamamdır.

Hem pratik hem lezzetli isterseniz servis ederken yoğurt yada sarmısaklı yoğurtla servis edebilirsiniz. Afiyet bal şeker olsun.

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