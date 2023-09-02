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Kadın - Aile Yüksük çorbası: O eski tarifleri 5 katlar! 10 dakikada resmen hazır oldu! Zor değil! İşte en basit yanıt
Kadın - Aile

Yüksük çorbası: O eski tarifleri 5 katlar! 10 dakikada resmen hazır oldu! Zor değil! İşte en basit yanıt

Yeniakit Publisher
2023-09-02 23:06:00 -
Yüksük çorbası: O eski tarifleri 5 katlar! 10 dakikada resmen hazır oldu! Zor değil! İşte en basit yanıt

Yüksük çorbası, Anadolu mutfağının vazgeçilmez enfes tatlarından biridir. Mantı ile yapılan yüksük çorbasının adı ise geçmiş dönemlerde mantı açılırken dikiş yüzüğünün kullanmasından geliyor. Peki, yük çorbası malzemeleri neler, nasıl yapılır?

Yüksük Çorbası Tarifi İçin Malzemeler

1 su bardağı haşlanmış nohut
1 su bardağı kadar hazır mantı
6 su bardağı kadar su (miktar değişebilir)
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 dolu yemek kaşığı domates salçası
2 tatlı kaşığı kuru nane
1 tatlı kaşığı pul biber
Tuz
Diğer malzemeler;

Ben biraz kavurma ekleyin bu mecburi değil
Dilerseniz kavurmanın yerine biraz et suyu ekleyebilirsiniz
Sarımsakta çok yakışıyor isterseniz salçayı kavurmadan biraz ince ince kıyılmış yada rendelenmiş sarımsakta ekleyebilirsiniz

Yüksük Çorbası Tarifi Nasıl Yapılır?

Tenceremize tereyağ ve sıvı yağımızı alıp eritelim ve salçayı ekleyerek kavuralım.
Salça kavrulunca haşlanmış nohutu ekleyelim. 1 dakika kadar kavuralım.
Mantıyı da ilave edip suyumuzu dökelim.
Eğer et suyunuz varsa daha da lezzetli olacaktır biraz et suyu kullanabilirsiniz.
Benim önceden kavrulmuş ve buzlukta sakladığım kavurmam vardı onu ilave ettim bu mecburi değil olmasa da olur.
Daha sonra baharatları ekleyin karıştırın ve pişmeye bırakın.
Güzelce özleşince tamamdır.
Hem pratik hem lezzetli isterseniz servis ederken yoğurt yada sarmısaklı yoğurtla servis edebilirsiniz. Afiyet bal şeker olsun.
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