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Gündem Yüksekova'da kar kalınlığı iş makinelerinin boyunu geçti
Gündem

Yüksekova'da kar kalınlığı iş makinelerinin boyunu geçti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 6 metreyi geçen kar kalınlığında zorlukla ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-09 09:57:00 -
Yüksekova'da kar kalınlığı iş makinelerinin boyunu geçti

Yüksekova ilçesi merkezinin yüksek kesimlerinde bulunan yollarda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı iş makinelerinin boyunu geçti. Kapalı yolların açılması için Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliği ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

6 metreyi geçen kar kalınlığında ekipler zorlukla ilerliyor. Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için gece gündüz çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise adeta tünelleri andırdı. Tünelleri andıran yolları görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, bazı vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

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