Yüksekova buz kesti: 3 metrelik buz sarkıtları oluştu

Gündem

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaklaşık bir aydır etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle çatılarda dev buz sarkıtları oluştu.

İlçe genelinde bir aydır aralıklarla devam eden kar yağışı, yerini şiddetli soğuklara bıraktı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 2 metreyi aşarken, ilçe merkezinde ise 1 metrenin üzerine çıktı. Kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle ilçe adeta buz kesti. Sıcaklığın ani düşüşüyle birlikte bina çatılarında oluşan buz sarkıtlarının boyu yer yer 3 metreye ulaştı.

Belediye ve Karayolları ekipleri, kapanan yolları açmak ve ulaşımda aksama yaşanmaması için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin hem ilçe merkezinde hem de köy yollarında mesaisi devam ediyor.

İlçe sakinlerinden Azad Şatır, zor bir süreçten geçtiklerini belirterek, "Yaklaşık bir aydır yoğun kar yağışı altındayız. Kar kalınlığı merkezde 1 metreyi aşmış durumda. Çatılarda çok büyük buz sarkıtları oluştu, dondurucu bir soğuk var. Ekiplerin ulaşımı sağlamak için gece gündüz çalışması gerekiyor" dedi.

