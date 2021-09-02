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Ekonomi Yükseköğretim Kalite Kurulu personel alıyor
Ekonomi

Yükseköğretim Kalite Kurulu personel alıyor

Yükseköğretim Kalite Kurulu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 5 (beş) adet sözleşmeli personel alacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 13:36:00 -
Yükseköğretim Kalite Kurulu personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de başvurular dijital ortamda 01/09/2021-10/09/2021 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar, başvurularını 10/09/2021 tarihi saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde YÖKAKKariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirebilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

(Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.)

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