Yükseköğretim Kalite Kurulu personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de başvurular dijital ortamda 01/09/2021-10/09/2021 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar, başvurularını 10/09/2021 tarihi saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde YÖKAKKariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirebilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

(Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.)

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