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Gündem Yükseköğrenim öğrencilerine mart ayı burs ve kredi ödemeleri yapılmaya başlandı
Gündem

Yükseköğrenim öğrencilerine mart ayı burs ve kredi ödemeleri yapılmaya başlandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin mart ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 10:18:00 -
Yükseköğrenim öğrencilerine mart ayı burs ve kredi ödemeleri yapılmaya başlandı

Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, bugün başlayan burs ve kredi ödemelerinin 10 Mart'a kadar TC kimlik numarasının son rakamına göre hesaplara yatırılacağını bildirdi.

kimlik numarasının sonuna göre

Kimlik numaralarının sonu 0 olanlar bugün, 2 olanlar yarın, 4 olanlar 8 Mart, 6 olanlar 9 Mart, 8 olanlar ise 10 Mart'ta ödemelerini alabilecek.

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