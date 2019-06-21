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Yükseköğrenim kredi bursu ne kadar zaman verilecek? Çifte burs nasıl alınır?

Üniversite hayali kuran öğrenciler YSK sınavında ter döktü. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte hak ettikleri üniversiteye kayıp kaptırma hakkına sahip olacak öğrenciler bir yandan da yükseköğrenim kredi burslarını araştırıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank binlerce öğrenciye çifte burs verileceğini açıklamasından sonra Yükseköğrenim kredi bursu ne kadar zaman verilecek? Yükseköğrenim çifte burs nasıl alınır? borusu iyice merak konusu oldu.

21 Haziran 2019 Cuma 10:05
Yükseköğrenim kredi bursu ne kadar zaman verilecek? Çifte burs nasıl alınır?

Üniversite hayali kuran öğrenciler YSK sınavında ter döktü. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte hak ettikleri üniversiteye kayıp kaptırma hakkına sahip olacak öğrenciler bir yandan da yükseköğrenim kredi burslarını araştırıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank binlerce öğrenciye çifte burs verileceğini açıklamasından sonra Yükseköğrenim kredi bursu ne kadar zaman verilecek? Yükseköğrenim çifte burs nasıl alınır? borusu iyice merak konusu oldu.

Yükseköğretim Kurulu ile TÜBİTAK arasında iş birliği protokolü imzalandı. Bununla beraber yaklaşık 3 bin 700 öğrenciye çifte burs verileceği belirtildi. Çifte burs hakkında bilinmeyen detayları ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı. Peki çifte burs başvuru şartları nelerdir?  Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan yeni bir açıklama geldi ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında iş birliği protokolünün imzalandığını ifade ederek yaklaşık 3 bin 700 doktora öğrencisine çifte burs verileceğini belirtti. Bakan Varank, TÜBİTAK Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı'nın yeni çağrısı hakkında yaptığı yazılı açıklamasında ise 2023 hedefleri kapsamında TÜBİTAK Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı'na özen gösterdiklerini sözlerine ekledi. Bakan Varank şöyle konuştu:  TÜBİTAK tarafından tanımlanmış başarı kriterlerinden en az ikisini yerine getiren ve başvuru değerlendirilmesi aşamasında belirlenecek destek baraj puanını geçen YÖK 100/2000 bursiyerleri, çift burs alma imkanına sahip olacak. Böylece aldıkları burs TÜBİTAK tarafından aylık 4 bin 500 liraya tamamlanacak. Tüm YÖK doktora bursiyerlerini, bu programa başvurmaya davet ediyorum."

Yükseköğrenim çifte burs nasıl alınır?

YÖK 100/2000 bursiyerleri 12 Temmuz 2019 tarihine kadar TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığının (BİDEB) başvuru ve izleme sistemi resmi web adresi (https://e-bideb.tubitak.gov.tr/) üzerinden, "2211/A Genel Yurt İçi Doktora Burs Programı" ile "2211/B Yurt İçi Sosyal Bilimlere Geçiş Doktora Burs Programı" ve "2211/C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programı"na başvuruda bulunabileceklerdir.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 10:05
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