Yükseklisans ve doktora öğrenci kabulü ilanları merak edilmekte. Yükseklisans ve doktora öğrenci alan üniversiteler ve bölümler, yüksek lisans ücretleri, bütünleşik doktora ilanları 2019, yüksek lisans bölümleri. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı yükseklisans ve doktora öğrenci alım ilanı yayınladı. Yükseklisans ve doktora öğrenci alım başvuru şartlarında, fakültelerin öğretmen yetiştiren programlarından mezun olmak veya lisans mezunu olup pedagojik formasyon almış olmak veya lisans mezunu olmak ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi/özel okul veya kurumlarda öğretmen olarak çalışıyor olma şartı aranmakta. İşte Yükseklisans ve doktora öğrenci başvuru şartları.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi yükseklisans ve doktora başvurusu için tıklayınız

Yüksek lisans başvuru tarihleri doktora şartları