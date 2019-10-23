0553 313 94 23

Yüksek voltajın zararını elektrik dağıtım şirketi ödeyecek

Tüketici Hakem Heyeti elektrik dağıtım şirketinin altyapı çalışması sırasında kullandığı yüksek voltajın evdeki bazı ev aletlerini bozduğu şikayetini değerlendirdi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 11:32
Yüksek voltajın zararını elektrik dağıtım şirketi ödeyecek

Bayrampaşa'da elektrik şirketinin altyapı çalışması sırasında kullanılan yüksek voltaj nedeniyle evdeki bazı elektrikli cihazların bozulduğunu belirterek Tüketici Hakem Heyetine başvuran Nazire Serbest'e, bozulan klima, buzdolabı, televizyon ve telefonun tamir ücreti olan bin 821 liranın yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verildi.

Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan Nazire Serbest, Bayrampaşa Tüketici Hakem Heyetine başvurarak nisan ayında eve geldiğinde apartman ışıkları, televizyon, klima, buzdolabı ve telefonu ile evdeki bazı elektrikli ev eşyalarının bozulduğunu fark ettiğini söyledi.

Yaptığı araştırmada elektrik dağıtım şirketinin sokaktaki çalışması sonucu yüksek voltaj nedeniyle apartman ışıklarının tamamının bozulduğunu belirleyen Serbest, bozulan klima, buzdolabı ve apartman ışıkları ile diğer elektrikli ev eşyalarını tamir ettirdi.

Eşyaların tamir bedeli olarak faturalandırdığı bin 821 liranın karşılanması için elektrik dağıtım şirketine başvuran Serbest, buradan olumsuz yanıt alması üzerine avukatı Mehmet Fatih Yaşar aracılığıyla Bayrampaşa Tüketici Hakem Heyetine müracaatta bulundu.

Firma, talebin reddini istedi

Tüketici Nazire Serbest'in başvurusu üzerine tüketici hakem heyetine savunma gönderen şirket, "Tüketicinin elinde delil bulunmadığını, elektrik dalgalanmalarını gün ve saat aralıklarında ölçen bir makine olmadığı için de başvurucunun iddiasının bilimsellik ve hukuki bağlayıcılığının olmadığı" görüşünü dile getirdi.

Yüksek voltaj olması durumunda aynı hat üzerinde birçok arızanın meydana gelmesinin işin doğası gereği olduğunu belirten şirket, bu hususun da söz konusu olmaması nedeniyle talebin reddine karar verilmesini istedi.

Bilirkişi, tüketiciyi haklı buldu

Tüketici hakem heyetine gönderilen bilirkişi raporunda, mağdur edilen tüketicinin, bozulan eşyaları için toplamda bin 821 lira ödeme yaptığının sabit olduğu belirtildi.

Nazire Serbest'in şikayetinde haklı olduğuna yer verilen bilirkişi raporunda bu nedenle tüketicinin tamir için ödediği bin 821 liralık bedelin şirket tarafından karşılanması gerektiği kaydedildi.

Başvuruyu karara bağlayan heyet, bin 821 liralık masrafın 27 Nisan 2019'dan itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte şikayet edilen firma tarafından tüketiciye iade edilmesine karar verdi.

"Zarara uğrayan 100 tüketiciden 7'si başvuru yapıyor"

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, elektrik dağıtım şirketlerinin, bu tür konularda altyapı ve elektriğin düzenli akışının sağlanmasında görevli olduğunu belirterek, "Elektrik dağıtım şirketi elektronik cihazlarda herhangi bir arızaya sebep olacak bir voltaj düşüklüğü veya yüksekliği olmuşsa bunun bedelini ödemek zorundadır." diye konuştu.

Bu konularda dağıtım şirketlerine servis raporlarıyla birlikte başvurulduğunda zararın karşılandığını aktaran Şahin, ancak bazı dağıtım şirketlerinin bu duruma itiraz ederek ödemeyi yapmak istemediklerini söyledi.

Şahin, bu tür zararlara maruz kalan vatandaşların çok azının hakkını arama yoluna gittiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Aynı zarara uğrayan 100 tüketiciden 7 veya 8'i hakem heyetine gidiyor. Hakkını aramıyor. Türkiye'de durum genel anlamda bu. Başvuranların bir kısmı usule uygun olmayan müracaatlar gibi gerekçelerle de hakem heyeti veya mahkemelerde elenebiliyor." dedi.

"Bozulan gıdaların belgelenmesi gerekmiyor"

Burada sorumluluğun elektrik dağıtım şirketinde olduğunu dile getiren Şahin, "Hakem heyetinin burada verdiği karar yüzde 100 doğru. O bedelin iadesi gerekiyor. Vatandaşların bu durumla karşılaşmaları halinde öncelikle servisten arızanın elektrik voltajından kaynaklandığını gösteren rapor almaları gerekiyor. Arıza sebebinin mutlaka belirtilmesi gerekir. Vatandaş bu raporla elektrik dağıtım şirketine başvurup zararın karşılanmasını isteyebilir." diye konuştu.

Şahin, dağıtım şirketinin bunu kabul etmemesi halinde hakem heyetine başvurulması gerektiğini anlatarak, 8 bin 480 liralık zarara kadar hakem heyetinin, bu miktarın üzerindeki zararlara ise tüketici mahkemelerinin baktığını ifade etti.

Tüketicinin oluşan zararın belgelemesinin önemine işaret eden Şahin, "Tüketicinin belgelediği zararın tahsil edilmesi mümkündür. Ancak burada farklı durumlar da söz konusu. Mesela arıza nedeniyle buzdolabında bozulan bir ürünün belgelenmesi gerekmiyor. 'Buzdolabında etim vardı, yağım, peynirim vardı, bu voltajdan oluşan arıza nedeniyle buzdolabında bozuldu' dediğinizde tüketici hakem heyeti ve tüketici mahkemeleri oluşan bu zararın da giderilmesi gerektiği yönünde kararlar veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 11:32
  1. arıza
  2. Bayrampaşa Tüketici Hakem Heyeti
  3. elektrik arızası
  4. Hakem Heyeti
  5. mahkeme
  6. Nazire Serbest
  7. Tüketici hakem heyeti
  8. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin
  9. voltaj
  10. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    5 araç karıştı! E-5'te zincirleme kaza
    1. 5 araç karıştı! E-5'te zincirleme kaza
    2. Meksika'da küçük uçak düştü! 5 ölü
    3. Türkiye'yi kınıyordu... Polis..
    4. NATO'dan flaş hamle! Türkiye için..
    5. TürkAkım'da Rus doğal gazı Kıyıköy'e..
    6. E-5'te feci ölüm! Kadın 5 metre..
    7. EYT teklifi Meclis komisyonunda EYT..
    8. Herkesi ilgilendiriyor! Gidin, zararı..
    9. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
    10. Herkesi ilgilendiriyor! Zararı şirket..
    11. Trump terör örgütü YPG/PKK liderini..
    12. Çay ocağına öyle bir isim verdi ki!..
    13. Galatasaray'da Küfür krizi!
    14. Abdurrahim Albayrak: Bu çocuklar bunu..
    15. 'Tam Falcao'nun maçıydı!'
    16. Basın Ekspres Yolu’nda kamyonet..
    17. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
    18. Parkta oturan kardeşlere silahlı saldırı
    19. Dikkat çeken yorum: Erdoğan silip..
    20. ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35..
    21. Adalet Bakanlığı 10 mütercim alacak
    22. Şili'de protestocular kalıcı çözümler..
    23. Dolar/TL güne 5.75'in üzerinde başladı!
    24. Arakanlılara yönelik 'savaş..
    25. Erdoğan imzaladı! İki kritik atama
    26. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
    27. Rusya resmen devreye girdi, Putin'in..
    28. Suudi Arabistan'da Bin Selman'a yakın..
    29. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
    30. Trump'ın açıklamaları sonrası dolar..
    Cezası 100 kazancı 15 bin TL! Akşam ortaya çıkıyorlar
    Cezası 100 kazancı 15 bin TL! Akşam ortaya çıkıyorlar
    Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
    Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
    Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
    Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
    YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
    YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
    Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak
    Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak

    Günün Karikatürü

    24 Ekim 2019
    Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
    Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
    Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi
    Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi