Vücudumuzda temel enerji yakıtı olarak glikozu kullanırız. Yediğimiz besinlerle aldığımız glikoz vücudumuzda enerji vermek için metabolize olarak kan yoluyla vücuttaki tüm hücrelere iletilir ve hücreler için gerekli olan enerjiyi sağlar. Kanımızda bulunan glikoz miktarı vücudumuzun sağlığı ile ilgili veriler sunar. Kandaki şeker seviyesinin ölçümü bireylerdeki sağlık durumunun kontrolü açısından yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Yüksek şeker testi nasıl yapılır? Şekerin yüksek olduğu nasıl anlaşılır?

Özellikle aile mirasında “diyabet” riski olanlar “ağız kuruluğu, sık idrara çıkma, gece idrara kalkma” gibi bazı belirtilerle karşılaştıklarında “bende de mi diyabet başlıyor?” korkusuna kapılır. Böyle durumlarda “teşhis nasıl konuyor?” sorusu akla takılır. İşte “diyabet teşhisi nasıl konuyor?” sorusunun yanıtları...

“Açlık kan şekeri” incelemesi, şeker hastalığının teşhisinde en sık kullanılan testtir. Sekiz saatlik açlıktan sonra kan şekeri seviyesi 126 mg/dl’den fazla çıkarsa, şeker hastalığı ihtimali vardır.

Açlık Kan Şekeri Testi Nedir, Nasıl Yapılır?

Açlık kan şekeri testi kişinin 8-12 saat açlık sonrası damardan alınan kan örneğinde bulunan şeker miktarına bakılarak yapılan bir ölçümdür. En az 8 saat bireylerin kesinlikle bir şey yememesi gerekir. Testin sonucunda kandaki şeker değeri 126 mg/dl veya üstünde çıkarsa başka bir gün bir test daha yapılıp sonucun aynı değerlerde seyretmesiyle hastaya diyabet teşhisi konulur.

Bununla birlikte tek bir testle yetinmemekte, testi tekrarlamakta fayda var. Eğer tekrarlanan testler de aynı neticeyi veriyorsa, bu bulgu o kişide şeker hastalığının varlığına işaret eder.

Çoğu zaman kesin teşhis için “tokluk kan şekeri” değerini bilmek de önemlidir. Hatta bazen hastalığın tokluk şekeri yüksekliği, erken teşhis için çok önemli bir kriterdir. Yemeğe başlandığı, ilk lokma yutulduğu andan itibaren geçen zaman periyodunda, ikinci saat sonunda kan şekeri 200 mg’ın üzerindeyse bu da şeker hastalığı anlamına gelmektedir.

Açlık kan şekerinin 90-126, tokluk kan şekerinin 140-199 mg arasında olduğu durumlarda gizli şeker hastalığı söz konusudur.

Şeker hastalığında erken teşhis testi yapılabilir mi?

Şeker hastalığını daha erken dönemde teşhis etmek, özellikle gizli şeker hastalığı bulunduğu düşünülen kişilerde tanıyı kesinleştirmek amacıyla “şeker yükleme testi”nden faydalanılır. Bu test, 75 gram şekerli suyun 10-12 saatlik bir açlıktan sonra sabah aç karna içirilmesi ve iki saat sonra kan şekerine bakılması şeklinde uygulanır.

Eğer ikinci saat kan şekeri 200 mg’dan yüksekse, o kişide şeker hastalığı vardır. Şeker hastalığının teşhisinde ayrıca özel durumlarda kullanılan başka testler de vardır. Bu testler yalnızca iç hastalıkları veya endokrinoloji uzmanları tarafından uygulanmaktadır. Herhangi bir riski olmayan, güvenli ve ucuz bir testtir.