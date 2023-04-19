Yüksek Seçim Kurulu milletvekili kesin aday listelerini onayladı
Yüksek Seçim Kurulu milletvekili kesin aday listelerini onayladı. 13 Mayıs'ta propaganda süreci tamamlanarak Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gidecek.
Siyasi partiler 9 Nisan'da Milletvekili aday listelerini YSK'ya sunmuştu. YSK, 11 Nisan'a kadar listelerdeki eksikliğin tamamlanması için süre vermiş, 15 Nisan'da da geçici aday listesini açıklamıştı.
YSK bugün kesinleşmiş aday listesini onayladı. Liste, Resmi Gazete'den de ilan edilecek. Kesin aday listesi yayınlandıktan sonra oy pusulaların da basımına geçilecek.
13 Mayıs'ta propaganda süreci tamamlanarak Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gidecek.