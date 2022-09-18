Yüksek kira zammını kabul etmeyen kadınla kızını darbeden zanlıya adli kontrol
İstanbul-Bahçelievler'de Remziye Altunbaş ile kızını, yüzde 50'yi aşan kira zammını kabul etmedikleri gerekçesiyle darbeden şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul-Bahçelievler'de Remziye Altunbaş ile kızını, yüzde 50'yi aşan kira zammını kabul etmedikleri gerekçesiyle darbeden şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, dün Cumhuriyet Mahallesi'ndeki adreste kavga ihbarı üzerine yapılan çalışmada Remziye Altunbaş'ın, kirada oturduğu daire konusunda T.B. ile sürekli zam yaptığı ve elektriklerini kestiği gerekçesiyle tartıştığı, kadın ile kızının T.B. tarafından darp ve tehdide maruz bırakıldığı belirlendi.
Şüpheli T.B. ekiplerce gözaltına alındı, Altunbaş ve kızı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
"Tehdit, açıktan hırsızlık, kasten yaralama ve mala zarar verme" suçlarından işlem yapılan T.B. adliyeye sevk edildi.
Şüpheli T.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "yurt dışına çıkış yasağı" konularak adli kontrol tedbiriyle salıverildi.