  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yüksek kira zammını kabul etmeyen kadınla kızını darbeden zanlıya adli kontrol
Aktüel

Yüksek kira zammını kabul etmeyen kadınla kızını darbeden zanlıya adli kontrol

İstanbul-Bahçelievler'de Remziye Altunbaş ile kızını, yüzde 50'yi aşan kira zammını kabul etmedikleri gerekçesiyle darbeden şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-18 17:27:00 -
Yüksek kira zammını kabul etmeyen kadınla kızını darbeden zanlıya adli kontrol

İstanbul-Bahçelievler'de Remziye Altunbaş ile kızını, yüzde 50'yi aşan kira zammını kabul etmedikleri gerekçesiyle darbeden şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, dün Cumhuriyet Mahallesi'ndeki adreste kavga ihbarı üzerine yapılan çalışmada Remziye Altunbaş'ın, kirada oturduğu daire konusunda T.B. ile sürekli zam yaptığı ve elektriklerini kestiği gerekçesiyle tartıştığı, kadın ile kızının T.B. tarafından darp ve tehdide maruz bırakıldığı belirlendi.

Şüpheli T.B. ekiplerce gözaltına alındı, Altunbaş ve kızı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

"Tehdit, açıktan hırsızlık, kasten yaralama ve mala zarar verme" suçlarından işlem yapılan T.B. adliyeye sevk edildi.

Şüpheli T.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "yurt dışına çıkış yasağı" konularak adli kontrol tedbiriyle salıverildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23