Meslek lisesi öğrencilerinden büyük başarı! 6 öğrenci 12 madalyayla döndü

Hırvatistan'ın Supetar kentinde 7-21 Mart'ta 14 farklı ülke ve 48 okuldan yaklaşık 500 öğrencinin katılımıyla 21. Biser Mora Uluslararası Gastronomi Festivali düzenlendi. Festivale, Türkiye adına Ankara Altındağ Yıldırım Beyazıt Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Yiyecek ve İçecek Hizmetleri alanı öğrencileri Helin Aksoy, Elanur Tutım, Menesa Ekin, Yeliz Karaçam, Kübra Kürklü ve Beril Ünyay da katıldı. Düzenlenen yemek yarışmasında et, tavuk, makarna, risotto ve tatlı kategorilerinde 12 farklı alanda hünerlerini sergileyen öğrenciler, yarışma sonucunda 6 gümüş, 6 bronz madalyayla uluslararası başarıya imza attı.