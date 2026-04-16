Meslek lisesi öğrencilerinden büyük başarı! 6 öğrenci 12 madalyayla döndü

Öğrencilerden Helin Aksoy, yarışmanın oldukça heyecanlı geçtiğini belirterek, pek çok ülkeden gelen şef adayı öğrencilerle bir arada olmak ve onlarla yarışmanın kendisi için çok güzel bir deneyim olduğunu söyledi. Tabaklarını hazırlarken hijyen ve sıfır atık gibi prensiplere dikkat ettiklerini anlatan Aksoy, "Türk mutfağındaki lezzetleri, uluslararası reçetelerle bir araya getirerek kendi yemeğimizi ortaya çıkardık." ifadesini kullandı. Aksoy, "Bu başarıyı elde etmemiz beni şaşırtmadı çünkü böyle bir beklentim vardı, yapabileceğime inanıyordum. Madalya alarak ülkeme dönmek beni mesleğime bir adım daha yaklaştırdı." diye konuştu. Kübra Kürklü de yarışmaya katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Dünyanın birçok ülkesinden gelen şef adaylarıyla yarışmak beni çok gururlandırdı." dedi.