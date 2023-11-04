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Ekonomi Yüksek aidatlar ödenmek zorunda mı?
Ekonomi

Yüksek aidatlar ödenmek zorunda mı?

Yeniakit Publisher
2023-11-04 14:49:12 - 2023-11-04 14:49:12
Yüksek aidatlar ödenmek zorunda mı?

Apartman aidat çizelgesi, site yönetimi tarafından hazırlanarak kiracılar ve ev sahipleri ile paylaşılır. Aidatlar son dönemde artış gösterirken yasal temeli de unutulmamalı.

Ev alırken ister satılık ister kira bağlamında aidatını da araştırmanız önemli. Bazı apartmanlarda veya sitelerde aidat ücreti alışılmışın çok üstünde olabiliyor. Özellikle sitelerde aidat ücretleri tek apartmanlara kıyasla çok daha fazla olabiliyor. Özellikle son dönemde İstanbul başta olmak üzere yüksek aidatlar kiraları yakalamış durumda.

Çizelgede bellidir

Apartman aidat çizelgesi, site yönetimi tarafından hazırlanarak kiracılar ve ev sahipleri ile paylaşılır. Aidatlar yönetim tarafından üstlenilen hizmetlerin yerine getirilmediği takdirde ödenmez. Bu konuyu yerinde tespit ederek belgeleyen kiracılar ve ev sahipleri konuyu mahkemeye taşıyabilir. Hizmet alamadıkları konuları tek tek tespit eden malikler konuyu yönetime bildirmelerine rağmen aidat alınmaya devam ediyorsa, Cimer ve tüketici hakem heyetine de başvurabilirler.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. maddesinde apartman aidat kanunu şu şekilde açıklanıyor.

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;
b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; katılmakla yükümlüdür.
c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Yükümlülük durumu

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür. Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.
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