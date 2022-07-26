Yuh artık! Kemalist ilahiyatçı Cemil Kılıç tesettürü inkar edip 'çıplaklığı' savundu

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Özgürlük adı altında son dönemde sokaklarda hızla yayılan gayr-i ahlaki giyim-kuşam tarzı, ahlaki hassasiyeti olan kişilerde rahatsızlığa sebep olurken, Halil Konakcı Hoca da çıplaklık eleştirisinde bulunarak İslam'ın emirlerini hatırlattı.

Açıklamaları CHP ve feministleri kızdıran Konakcı Hoca'yı Kemalistlerin ilahiyatçısı Cemil Kılıç da hedef aldı. Kur'an'ın emirlerini hatırlatan Konakcı Hoca'yı isim kullanmadan eleştiren Cemil Kılıç, "Ben bir ilahiyatçı olarak hanımların dekolte ya da tesettürlü giysilerle dolaşmalarını eşit düzeyde hak ve tercih olarak görüyorum." dedi.

Ayetle sabit tesettürü inkar etti

Kılıç açıklamasının devamında, tesettürün bir emir olmadığını söyleyecek kadar ileri giderek, "Tesettürün dini bir emir olmadığını da çok net olarak biliyorum. Rahat bırakın kadınları..." ifadelerini kullandı.

'Başı örtme diye bir tavsiye de yok'

Tesettürün İslam'da bir emir olmadığını söyleme hadsizliğini ısrarla sürdüren Kılıç, birbiri ardına yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

Dinde örtünme ile ilgili bir buyruk yok, öğüt (tavsiye) var. Buyruk olsaydı yapılmadığında cezası da olurdu. Tesettüre uymamanın hiçbir ayette cezası yok.

Hele başı örtme diye bir tavsiye de yok. Zira baş zaten örtülüyordu o toplumda. Yakayı örtme tavsiyesi var. Bu da ahlakla değil sosyal statü ile ilgili bir durum.

Bir zamanlar, baş örtüsüne özgürlük diye bağıranlardan kimilerinin şimdi tesettürsüz genç kızları ve hanımları hedef göstermesi, aşağılaması yeni kadın cinayetlerine zemin hazırlamak değil midir? Aynı çevrelerin kadınların çalışmasına karşı çıkmaları da bir ibretlik mesele...

Nur Suresi 31. ayet

Öte yandan tesettür, Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde geçiyor:

Nur Suresi 31. ayet-i kerime: Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Dışarıda kalanlardan başka ziynetlerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerinden bağlasınlar. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, başka kadınlar, hizmetlerinde bulunan köleleri ve câriyeleri, cinsel arzusu bulunmayan erkek hizmetçiler, kadınların cinselliklerinin farkında olmayan çocuklar dışında kimseye süslerini göstermesinler. Yürürken, gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz Allah’a tövbe edin, umulur ki kurtuluşa erersiniz!

