Yuh artık! HDP'li vekil, Yasin Börü'yü şehit eden o kişi hakkında af istedi!
Diyarbakır'da yedi yıl önce Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtırken terör örgütü PKK yandaşları tarafından vahşice katledilen Yasin Börü ve arkadaşlarının katili için HDP af istedi.
Diyarbakır'da yedi yıl önce Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtırken terör örgütü PKK yandaşları tarafından vahşice katledilen Yasin Börü ve arkadaşlarının katili için HDP af istedi.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir dernek tarafından hazırlanan kurban eti paketlerini yoksullara dağıtırken HDP'nin çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014'de düzenlenen izinsiz gösterilerde terör örgütü PKK yandaşlarınca vahşice katledilen Yasin Börü ve arkadaşlarının acısı Türkiye'yi yasa boğmuştu.
Acı olayın ardından, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada kararını açıklayan mahkeme heyeti tarafından, 15 kişiye Yasin Börü'yü öldürdükleri gerekçesiyle 'Çocuğu canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 3 kişiye 23 yıl hapis cezası verildi.
HDP af istedi
HDP/YSP Mardin Milletvekili Beritan Güneş, Diyarbakır'da kurban eti dağıtan Yasin Börü ve arkadaşlarını katleden PKK'lı grubun içinde yer alan Mazlum İçli'nin serbest kalmasını istedi.
Daily Ummah
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