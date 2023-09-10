Yufkadan pizza tarifi: Ana malzeme hazır yufka! Bu sokak lezzetlerinden maliyetsiz olarak yararlanın
Ve özel sosuyla kahvaltılara yakışacak Yufkadan şahane pizza
Yufkadan pizza malzemeler
2 adet yufka
1 çay bardağı yoğurt
Yarım çay bardağı sıvı yağ
2-3 yemek kaşığı domates salçası
2 diş sarımsak
Nane, kekik, fesleğen (arzuya göre)
Dilimlenmiş zeytin, yeşil biber, kırmızı biber, sucuk, kaşar peyniri
Yoğurt ve sıvıyağını çırpın
Yufkayı 4 eşit parçaya bölün yoğurtlu sos sürün ve videodaki gibi şekil verin
Salçayı su ile hafif açın ve sarımsak ezin içine.
Baharatlarını da ekleyip yufkanın üzerine sürün.
En son pizza malzemelerini koyun ve 200 derecede fırınlayın.
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