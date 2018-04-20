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Yücelpark'ta daire satışları başladı

Teknik Yapı’nın Kartal’da hayata geçireceği kentsel dönüşüm projesi Yücelpark’ta daireler satışa sunuldu. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçeneklerinin yer aldığı projede fiyatlar 329 bin liradan başlıyor.

20 Nisan 2018 Cuma 12:03
Yücelpark'ta daire satışları başladı

Değeri 650 milyon lira olan projenin ilgi göreceği ve prim yapacağı tahmin ediliyor. 21 dönüm araziye inşa edilecek olan Yücelpark’ın 14,4 dönümü yeşil alanlara ve sosyal mekânlara yer verilecek. Proje dâhilinde 825 konutun, 17 ticari ünitenin yapımı planlanıyor.

ÇOCUKLU AİLELERE DE   HİTAP EDECEK

Yücelpark’ta mahalle ruhunu koruyacaklarını belirten Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım,  “Yeni yaşam alanımızı çocuklu aileler için tasarladık.  Bu amaçla 3+1 ve 4+1 daire adedini arttırıyoruz. Daha evvelki projelerimizde toplam daire sayısının yüzde 10’nu geçmeyen 3+1 ve 4+1 daire tiplerini bu projede yüzde 45‘e çekiyoruz. Ön talep döneminde en yoğun talebin de çocuklu ailelerden gelmesi, belirlenen daire seçeneklerinin hedeflediğimiz müşteri profiliyle birebir örtüştüğünü ortaya koydu” dedi. Yatırımcıları da unutmadıklarını kaydeden Durbakayım, “Bir bloğumuzun büyük bölümünde 1+1 ve 2+1 daireler bulunacak” açıklamasını yaptı. Durbakayım, Yücelpark’ın Teknik Yapı’nın Kartal’da hayata geçirdiği kentsel dönüşüm projeleri içinde ayrı bir önemi olduğunu vurguladı. 9 projenin büyük sanayi alanlarının dönüşümüyle yapıldığını dile getiren Durbakayım, “İlk defa hayatta olan, deprem riski taşıyan bir konut alanında dönüşüme gidildi. Umuyoruz, Fikirtepe’de elde ettiğimiz deneyimle Yücelpark projesini de yakında konforlu bir yaşam alanı haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

E-5’E YAKIN, TREN İSTASYONUNUN YANINDA

Kartal Cevizli minibüs caddesinde konumlanacak olan Yücelpark,  E-5 ve sahil yoluna yakın. Proje ileride devreye girecek olan tren hattı ve istasyonunun hemen yanında bulunuyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 12:03
  1. Nazmi Durbakayım
  2. Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım
  3. Buğra Kardan

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