Yücel İldiz'e başkan desteği: Denizli sana güveniyor hoca Süper Lig'in 4. haftasında kendi sahasında Konyaspor'a mağlup olan Denizlispor'da Teknik Direktör Yücel İldiz'i Başkan Ali Çetin teselli etti.

Süper Lig'in 4. haftasında Denizlispor evinde ağırladığı Konyaspor'a ikinci yardıda yediği tek golle boyun eğdi. Alınan ve beklenmeyen bu mağlubiyet sonrası çok üzülen Teknik Direktör Yücel İldiz'e ilk destek ve teselli Denizlispor taraftarlarından geldi. Hürriyet'in haberine göre; maç çıkışı Başkan Ali Çetin, İldiz'i soyunma odasının kapısında bekledi ve çıkar çıkmaz sarılarak önce teşekkür etti daha sonra "Denizli sana güveniyor hoca, devam" diyerek teselli etti. Yücel İldiz'in alınan mağlubiyet sonrası üzgün oluşu dikkatlerden kaçmadı.

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