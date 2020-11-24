  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yüce Divan'da yargılanan eski Danıştay üyelerinin ilk duruşması tamamlandı
Aktüel

Yüce Divan'da yargılanan eski Danıştay üyelerinin ilk duruşması tamamlandı

FETÖ üyeliğinden 9 yıl hapis cezası verilen eski Danıştay üyesi Hamza Eyidemir, gelecek duruşmada tanık olarak dinlenecek - Suçtan zarar gördüğü belirtilen, meslekten ihraç edilen ve açtığı dava sonucu göreve iade edilen hakim Gülay Tezcan'ın, duruşmaya çağrılmasına karar verildi

Yeniakit Publisher
2020-11-24 13:47:12 -
Yüce Divan'da yargılanan eski Danıştay üyelerinin ilk duruşması tamamlandı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticiliği ve üyeliği suçlarından hapis cezasına çarptırılan eski Danıştay üyeleri Galip Tuncay Tutar, Vahit Bektaş ve Bülent Olcay'ın, "görevi kötüye kullanma" suçu yönünden Yüce Divan'da yargılandıkları davanın ilk duruşması tamamlandı.

Duruşmaya verilen aranın ardından heyet başkanı Hasan Tahsin Gökcan, ara kararları açıkladı. Buna göre, FETÖ üyeliğinden 9 yıl hapis cezası verilen eski Danıştay üyesi Hamza Eyidemir'in, gelecek duruşmada tanık olarak dinlenmesine karar verildi.

Suçtan zarar gördüğü belirtilen, meslekten ihraç edilen ve açtığı dava sonucu göreve iade edilen hakim Gülay Tezcan'ın, çağrı kağıdıyla duruşmaya çağrılmasına hükmedildi.

Danıştay Başkanlığına yazı yazılarak, Kimse Yok Mu Derneği ile ilgili kararın imza sürecinin sorulması, kararların üyeler tarafından hangi tarihlerde imzalandığı, imzalarda gecikme yaşanıp yaşanmadığı hususlarında bilgi istenmesi kararlaştırıldı.

Sanık Galip Tuncay Tutar'a savunmasını hazırlaması için süre veren heyet, avukatı bulunmayan Tutar'a Ankara Barosu'ndan avukat görevlendirilmesi için yazı yazılmasına karar verdi.

Heyet, Bülent Olcay'ın, Anayasa Mahkemesine yaptığı bireysel başvuru dosyasının, bu davada bekletici mesele yapılarak durma kararı verilmesi talebini reddetti.

Duruşma, 16 Şubat 2021'e ertelendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ'den yargılanan Nazlı Ilıcak'ın kızı o partinin yönetimine girdi!
Siyaset

FETÖ'den yargılanan Nazlı Ilıcak'ın kızı o partinin yönetimine girdi!

DEVA partisi, İstanbul İl Yönetim Kurulu'nu belirledi. FETÖ'den yargılanan Nazlı Ilıcak'ın kızı Aslı Ilıcak 70 kişilik İstanbul İl Yönetimi'..
Almanya'dan pişkin Türk gemisi açıklaması
Dünya

Almanya'dan pişkin Türk gemisi açıklaması

Akdeniz'de Türk gemisine dün yapılan hukuk dışı aramaya ilişkin açıklamalarda bulunan Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Christian Thiels, ge..
Fransız ve İspanyol basını: Rus hava savunma sistemleri Türk İHA'larına engel olamadı
Gündem

Fransız ve İspanyol basını: Rus hava savunma sistemleri Türk İHA'larına engel olamadı

Fransız L'Opinion ve İspanyol gazetesi El Pais, sahada belirleyici güç olan Türk İHA'larının başarısını dünyaya duyurdu. Rus hava savunma si..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay