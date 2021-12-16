YÜ Öğretim Üyesi alacak

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23, 24.ve 26. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacak.

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

İlan Tarihi : 15.12.2021 Son

Başvuru Tarihi : 29.12.2021

Profesör kadrosu için, başvuracak adayların,



* 2547 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen şartlar ile başvuracağı bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerini,

* Fotoğraflı özgeçmişlerini, * Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,

* Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini,

* Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, (YÖKDİL/YDS -85 puan olmalıdır- ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı)

* Erkek adayların askerlik durum belgelerini,

* Bilimsel yayınlarını,

* Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları,

* Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ve 5 Adet CD/USB veya 6 adet CD/USB olacak şekilde) Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmekte.

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