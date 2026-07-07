YTÜ ve İSO'dan 5 milyon Euro'luk hamle: Fikri seri üretime taşıyan merkez açıldı

Türkiye, fikri laboratuvardan çıkarıp raflara taşıyan güçlü bir üretim ekosistemine kavuştu. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), YTÜ Yıldız Teknopark ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) iş birliğiyle, yaklaşık 5 milyon Euro yatırımla hayata geçirilen Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme Merkezi (ETP) düzenlenen lansmanla tanıtıldı.

Tören, YTÜ Davutpaşa Kampüsü Otağ-ı Hümayun'da gerçekleşti. Merkez; akademisyenleri, sanayicileri, girişimcileri ve öğrencileri aynı üretim ekosisteminde buluşturuyor.

Fikirden seri üretime tek çatı altında

ETP Merkezi, üretimin her aşamasını tek adreste topluyor. Fikir aşamasından prototiplemeye, test süreçlerinden ticarileşme ve seri üretime kadar uçtan uca destek sunuyor.

Amaç net: üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirerek yüksek katma değerli üretime katkı sağlamak. Böylece teoride kalan çalışmalar, sahaya ve pazara iniyor.

Lansmana devletin ve sanayinin güçlü isimleri katıldı

Programda protokol sıralarını ağır isimler doldurdu. İstanbul Valisi Davut Gül, YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik ve İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan katılımcılar arasındaydı.

Onlara YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip, İl Millî Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür ve İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Genel Sekreteri Ziya Taşkent eşlik etti.

Vali Gül: "Bilgi tasarımla buluşup ürüne dönüşmeli"

Açılış konuşmasını yapan Vali Davut Gül, Türkiye'nin eğitim ve sanayi alanında önemli bir gelişim gösterdiğini belirtti. Sanayi-üniversite iş birliğinin yalnızca karşılıklı ziyaretlerden ibaret olmadığını söyledi.

Gül, Türkiye'nin kat ettiği yolu rakamlarla anlattı. Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkede yalnızca 55 makine mühendisi bulunduğunu hatırlatan Gül, bugün İstanbul'da 59 üniversite ve 1 milyonun üzerinde öğrenci olduğunu ifade etti.

İşte o dönüşümün en çarpıcı kanıtı ihracat rakamlarında saklı. Gül, "1976 yılında yayımlanan sanayi envanterinde tahin helvası ve birkaç adet beyaz eşyanın ihracatı yer alırken, bugün hizmet sektörüyle birlikte 400 milyar doların üzerinde ihracat yapan bir ülke konumundayız" dedi.

ETP gibi yapıların üniversite-sanayi iş birliğinin gerçek örnekleri olduğunu vurgulayan Gül, bilginin tasarımla buluşarak ürüne dönüşmesinin ve pazarlanmasının önemine işaret etti. Teoride başarılı görünen çalışmaların uygulamada her zaman ticari karşılık bulamayabileceğini kaydetti.

Rektör Debik: "Yüksek katma değerli ürünler geliştirmeliyiz"

YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, Ar-Ge merkezlerinin akademiyle güçlü bağlar kurmasının zorunlu olduğunu belirtti. Doktora eğitimini tamamlayan araştırmacıların dahi belirli bir noktadan sonra akademik desteğe ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Merkezin yalnızca üniversiteye değil sanayi kuruluşlarına da hizmet vereceğini belirten Debik, ASKON, İstanbul Ticaret Odası ve organize sanayi bölgeleriyle merkezin tanıtımı için çalışmalar yürüttüklerini açıkladı. Yüksek katma değerli ürünlerin geliştirilmesi için bu altyapının tüm paydaşlarca değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

İSO Başkanı Bahçıvan: "İhracatta niteliksel sıçrama sağlayacak"

Merkezin asıl gücü ise makine parkında gizli. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, merkez bünyesinde metal eklemeli imalat sistemleri, SLS, SLM, FDM, SLA teknolojileri, beş eksenli CNC işleme merkezleri, lazer ve su jeti kesim sistemleri ile ahşap işleme teknolojileri gibi ileri üretim altyapılarının bulunduğunu söyledi.

Bu altyapının geliştirilecek tasarımlara yüksek katma değer kazandıracağını belirten Bahçıvan, ürünlerin ekonomik değerinin artacağını ve ihracatta niteliksel bir sıçramaya katkı sağlayacağını ifade etti. Merkezin firmaların ürün geliştirme maliyetlerini düşürerek Türkiye'nin rekabet gücünü artıracağını vurgulayan Bahçıvan, destek veren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, proje paydaşları ve KOSGEB'e teşekkür etti.

Teknopark GM Garip: Çok katmanlı yapı TEKNOFEST'e de güç verecek

YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip, merkezin en önemli özelliğinin çok katmanlı yapısı olduğunu belirtti. Sanayicileri, girişimcileri, akademisyenleri ve öğrencileri ortak bir hedef doğrultusunda bir araya getirdiğini ifade etti.

Garip, bu yapının yalnızca sanayiye değil girişimcilere, öğrencilere, proje ekibine ve TEKNOFEST takımlarına da önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Farklı paydaşların birlikte üretim yapabileceği ve fikirlerini kısa sürede prototipe dönüştürebileceği güçlü bir ekosistem oluşacağını sözlerine ekledi.

Program, açılış konuşmalarının ardından kürdele kesimiyle açılan ETP Merkezinin ziyaret edilmesiyle sona erdi.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

ETP Merkezi'ni kimler kurdu? Merkez, Yıldız Teknik Üniversitesi, YTÜ Yıldız Teknopark ve İstanbul Sanayi Odası iş birliğiyle kuruldu.

Yatırım tutarı ne kadar? Merkez yaklaşık 5 milyon Euro yatırımla hayata geçirildi.

Merkez hangi hizmeti veriyor? Fikir aşamasından prototiplemeye, test, ticarileşme ve seri üretime kadar uçtan uca destek sunuyor; hem üniversiteye hem sanayi kuruluşlarına hizmet veriyor.

Merkezde hangi teknolojiler var? Metal eklemeli imalat, SLS, SLM, FDM, SLA teknolojileri, beş eksenli CNC işleme merkezleri, lazer ve su jeti kesim ile ahşap işleme sistemleri bulunuyor.

55 mühendisten 400 milyar dolarlık ihracata uzanan bu yükselişin sizce bir sonraki durağı ne olmalı?