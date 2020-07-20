YTB'den yurt dışındaki vatandaşların eğitimine destek

ANKARA (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Başkanlığın, yurt dışında yaşayan vatandaşların eğitim ve akademik çalışmalarını desteklemek amacıyla başlattığı burs programlarına ilişkin, "Yurt dışındaki varlığımızın göz bebeği gençlerimize desteğimizi sürdürüyoruz, sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

YTB'den yapılan yazılı açıklamada, Başkanlığın, yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik her yıl farklı alanlarda burs programları ilan ettiği vurgulandı.

Açıklamada, yurt dışındaki vatandaşların eğitimlerine katkı sağlayan burs programlarının aynı zamanda akademik çalışmaların sayısının ve niteliğinin artmasına, başarılı öğrencilerin teşvik edilmesine ve Türkçe eğiticiliği konusunda insan kaynağının yetişmesine yardımcı olduğu da belirtildi.

Buna göre, ilan edilen programlar, yurt dışında yaşayan vatandaşların bulundukları ülkelerde aktif bireyler olmasını, gençlerin anavatanlarına olan aidiyetini arttırmayı hedefliyor, Türkçe ve Türk kültürünün öğrenilmesine katkı sağlarken, yurt dışında yaşayan vatandaşların sorunlarına çözüm üretmede öncü projelere de zemin hazırlıyor.

- "Yurt dışındaki varlığımızın göz bebeği gençlerimize desteğimiz sürecek"

Açıklamada, YTB Başkanı Eren'in konuya ilişkin değerlendirmelerine de yer verildi.

YTB'nin asli görev alanlarından birinin, sayıları 7 milyonu bulan yurt dışındaki Türkler olduğunu ve bu sayının önemli bir bölümünü gençlerin oluşturduğunu vurgulayan Eren, Türkiye'nin diaspora kurumu YTB'nin, eğitimden kültüre çok çeşitli program ve imkanları yurt dışındaki gençlerin istifadesine sunduğunu söyledi.

Bugün artık dördüncü nesle ulaşan yurt dışındaki Türk varlığı içinde gençlerin çok büyük bir öneme sahip olduğunu ifade eden Eren, "Gençlerimizin bulundukları toplumlara aktif katkılar sunmalarını, bunu yaparken de ana vatan Türkiye ile Türkçe'miz ile ve Türk kültürü ile bağlarını da diri tutmalarını önemsiyoruz. Bu bağlamda, düzenlediğimiz kültürel hareketlilik programlarından tematik akademilere çok çeşitli faaliyetlerle binlerce gencimize ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

İlan edilen burs programlarıyla hem gençlerin başarılarını ödüllendirmeyi hem onlara eğitim hayatlarında destek sunmayı amaçladıklarını vurgulayan Eren, özellikle ırkçılık, yabancı karşıtlığı, kimlik gibi yurt dışındaki Türk varlığına sosyolojik olarak da katkı sunacak konulardaki başarılı akademik çalışmaları teşvik etmek istediklerini de kaydetti.

Eren, "Yurt dışındaki varlığımızın göz bebeği gençlerimize desteğimizi sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Pandemi sürecinde de dijital mecralar ağırlıklı olarak çalışmalarımızı bir aksaklığa mahal vermeden yürüttük. İnşallah pandemi sonrasında da hep birlikte güzel buluşmalar da gerçekleştireceğimiz çalışmalarımız olacak." değerlendirmesinde bulundu.

YTB Başkanı Eren, ilan edilen Tez Araştırma Burs Programı, Yurtdışı Vatandaşlar Lise Bitirme Sınavı Başarı Burs Programı, Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı ve Yurtdışı Vatandaşlar Fuat Sezgin Üstün Başarı Burs Programı'nın, yurt dışında yaşayan Türk toplumu içinde başarılı rol modeller yetişmesine de katkı sağlayacağına dikkat çekti.

- Tez ve Araştırmalara burs desteği

YTB, yurt dışında yaşayan vatandaşların eğitim ve akademik çalışmalarını desteklemek amacıyla bu yıl uygun görülen yüksek lisans ve doktora tezlerini destekliyor. Söz konusu burslarla, yurt dışında yaşayan vatandaşları ilgilendiren konularda yapılan akademik çalışmaların sayısının ve niteliğinin arttırılması hedefleniyor. Halihazırda tez yazan ya da başlayacak olan adaylara tez dönemlerinde yüksek lisans için altı aya, doktora içinse bir yıla kadar burs sağlanacak.

Tez ve Araştırma Burs programına, 30 Ağustos'a kadar "https://basvuru.ytb.gov.tr/" internet adresinden başvuru yapılabilecek.

- Lise bitirme sınavında başarılı öğrencilere burs

Yurt dışında yaşayan genç vatandaşlar arasında lise öğrenimini başarılı olarak bitirme oranlarının her geçen gün artması nedeniyle YTB, başarılı öğrencileri ödüllendirmek için "Yurtdışı Vatandaşlar Lise Bitirme Sınavı Başarı Bursu" programını ilan etti.

Programa başvurular eğitim alınan ülkelerdeki bitirme sınavlarına (Abitur, Baccalaureat, Matura gibi) ve diploma notlarına bakılarak değerlendirilecek. Her bir büyükelçilik veya başkonsolosluk bölgesinden başvuranlar arasından en başarılı not ortalamasına sahip bir öğrenciye tek seferlik burs verilecek.

Burs programına 30 Ağustos'a kadar "https://basvuru.ytb.gov.tr/" internet adresinden başvurulabilecek.

- Üstün başarılı öğrencilere burs desteği

YTB, ilan ettiği "Fuat Sezgin Üstün Başarı Bursu" programıyla da yurt dışında akademik eğitimlerinde başarılı adaylara burs veriyor.

2019 yılının Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı ilan edilmesi kapsamında açıklanan program ile fen, mühendislik, sağlık, sosyal ve beşeri bilimler alanında lisans, yüksek lisans ve doktora programına kayıtlı ya da bitirmiş olan başarılı adaylar desteklenecek. Programa katılmak isteyen eğitimlerini bitirmiş adayların mezuniyetlerinin üzerinden en fazla 1 yıl geçmiş olması gerekiyor.

Programa başvurular, 30 Ağustos'da son bulacak ve "https://basvuru.ytb.gov.tr/" internet adresinden alınacak.

- Yurt dışındaki Türk çocuklarına Türkçe öğretimi yüksek lisans programı

YTB, yurt dışında yaşayan çocuk ve gençlere Türkçe'yi öğretmek için ihtiyaç duyulan öğreticileri yetiştirmek üzere "Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı"nı da ilan etti.

Programa yurt dışında oturum hakkına sahip 40 yaşından gün almamış Türk vatandaşları, mavi kartlılar ve çifte vatandaşlar başvurabilecek. Başvurusu kabul edilen adaylar Türkiye'de belirlenen üniversitelerde iki yarıyıl eğitim aldıktan sonra ikamet ettikleri ülkedeki bir eğitim kurumunda staj ve tez dönemini kapsayacak dört yarıyılı da tamamlamalarının ardından mezun olacak.

Mezun olan adaylar yaşadıkları ülkelere giderek Türkçe'nin ve Türk kültürünün doğru, etkin şekilde öğretilmesinde çalışmalar yürüten kurumlarda önemli rol oynayacak. Böylelikle okuma, yazma ve konuşma gibi temel dil becerileri yurt dışındaki yeni nesillere aktarılacak.

Başvuru süresi 31 Temmuz'da dolacak programa başvurular "https://basvuru.ytb.gov.tr/" internet adresinden alınacak.

- Yurt dışı vatandaşlar burs programları sitesi yayında

Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya Mavi Kart sahibi olanların yararlanabileceği tüm burs programlarına ilişkin bilgiye, "https://www.ytb.gov.tr/yvburslari/" adresinden ulaşılabilir.