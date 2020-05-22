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YTB'den Ukrayna'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

Yeniakit Publisher
2020-05-22 16:21:47 -
YTB'den Ukrayna'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

KİEV (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Ukrayna'da ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardım paketi ulaştırdı.

Herson bölgesindeki Geniçesk kentinde gıda malzemesinden oluşan yardım paketlerinin dağıtımı, YTB ve Ukrayna’daki Hayat Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirildi.

300 adet paketten oluşan yardım, bölgede yaşayan Kırım Tatarı ve Ahıska Türk ailelerine ulaştırıldı.

Hayat Vakfı Başkanı Gayana Yüksel, AA muhabirine, YTB'ye desteğinden dolayı minnettar olduklarını dile getirdi.

Önceki seneler de bu tür yardımların yapıldığını belirten Yüksel, "Salgının yaşandığı dönemde bu yardım çok daha anlamlı oldu." dedi.

Hayat Vakfı, Kırım Tatar halkının lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ile Türkiye'deki Tatar temsilcilerince 2016'da kurulmuştu.

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