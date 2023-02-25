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Aktüel YTB Başkanı Eren’den gurbetçilere “Evim Yuvan Olsun” çağrısı
Aktüel

YTB Başkanı Eren’den gurbetçilere “Evim Yuvan Olsun” çağrısı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına, yurt dışındaki vatandaşların da katılması için çağrı yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-02-25 12:16:00 -
YTB Başkanı Eren’den gurbetçilere "Evim Yuvan Olsun" çağrısı

Eren, yayınladığı video mesajda, "Ben biliyorum ki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye’nin farklı yerlerinde kullanmadıkları ya da boş yerleri var. Bu kampanya sayesinde devletimizin gözetiminde evlerinizi depremden etkilenen insanlarımıza açabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

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