YTB, 2020'de Kovid-19'a rağmen yurt dışındaki vatandaşlara yönelik hizmetlerini sürdürdü

ANKARA (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerine rağmen bu yıl da yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik hizmetlerini devam ettirdi.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl da yurt dışındaki vatandaşlara yönelik ana dil, kültür, aile ve sosyal hizmetler, gençlik çalışmaları, akademi, insan hakları, hukuk, spor ve edebiyat başta olmak üzere birçok alanda proje ve destek programları hayata geçirildi.

- YTB Türkçe Ödülleri

Bu kapsamda, yurt dışındaki vatandaşların ana dilleriyle bağlarını güçlendirmek ve kültür sanat alanındaki çeşitliliği arttırmak için öykü, şiir, deneme türlerinde "YTB Türkçe Ödülleri" yarışması düzenlendi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmada katılımcılara kitap desteğinde bulunuldu.

- Türkçe Saati Proje Destek Programı

YTB, yurt dışındaki çocuk ve gençlerin ana dili olan Türkçeyi doğru bir şekilde öğrenmesi ve Türk kültürünü yakından tanıması için, yurt dışında faaliyet gösteren STK'lerin eğitim çalışmalarını teşvik etmek amacıyla "Türkçe Saati Proje Destek Programı"nı düzenledi.

Türkçe Saati Projeleri kapsamında Danimarka'dan Odense Türk Eğitim Birliği ile "Türkçene Yabancı Kalma, Türkçeni Öğren" isimli proje hayata geçirildi. Norveç'te de Türkçe Saati Projesi kapsamında 3 farklı çalışmaya destek verildi.

- Yurt dışındaki vatandaşlara yönelik burs programları

Yurt dışında yaşayan vatandaşların eğitim ve akademik çalışmalarını desteklemek amacıyla da çeşitli burs programları ilan edildi.

Burs programlarıyla, akademik çalışmaların sayısının ve niteliğinin artmasına, başarılı öğrencilerin teşvik edilmesine ve Türkçe eğiticiliği konusunda insan kaynağının yetişmesine destek verilmesi hedeflendi.

"Aile ve Sosyal Hizmet Uzmanlığı, Tez ve Araştırma Bursu, Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı, Prof. Dr. Fuat Sezgin Başarı Bursu, Lise Bitirme Sınavı Başarı Bursu ve Hukuk Alanında Yurtdışı Vatandaşlar Araştırma ve Uzmanlık Bursları" başlıkları altında farklı alanlarda 6 ayrı programda burs duyurusu yapıldı.

- Türk Diasporası Medya Ödülleri

YTB'nin kuruluşunun 10'uncu yılı dolayısıyla yurt dışında iletişim alanına ilgi duyan ve sektörde çalışan gençleri teşvik etmek amacıyla "Türk Diasporası Medya Ödülleri" yarışması da düzenlendi.

Yarışmada dereceye giren çalışmalar ödüllendirilerek yurt dışındaki Türk toplumuna sunuldu.

- Okul öncesi Çift Dilli Eğitimi Destek Programı

Yurt dışındaki 0-6 yaş grubundaki çocukların eğitimine yönelik olarak da "Okul öncesi Çift Dilli Eğitimi Destek Programı" hayata geçirildi.

Programla, çocukların hem Türkçe bilgi ve becerilerinin artırılması hem de bulundukları ülke dilinde yetkinlik kazanmaları hedeflendi.

- "Haydi Gençler Üniversiteye" programı

YTB desteğiyle ayrıca, bu yıl Brüksel Eğitim Müşavirliği ve Diaspora 1964 Derneği iş birliğinde, gençlere yönelik "Haydi Gençler Üniversiteye" programı düzenlendi.

Belçikalı Türk öğrencilerin yüksek öğretime teşvik edilmesinin amaçlandığı ve ülkedeki 3 şehirde yapılan programa lise çağındaki gençler ve aileler katıldı.

- Avrupalı Hukukçular Buluşması

YTB ve Diaspora 1964 Derneği iş birliğiyle, Avrupa'da öğrenim gören hukuk fakültesi öğrencileri, AB Parlamentosu ve Konseyi, Belçika Federal Parlamentosu ve AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğini ziyaret etti.

Öğrenciler, ziyaretlerde uluslararası hukuk çalışmalarına ilişkin bilgi edinme fırsatı buldu.

- Türkçe Eğitimi Projesi

YTB desteğiyle Belçika Türk Dili Enstitüsü Uyum ve Araştırma Merkezi tarafından Türkçe ve Türk Kültürü dersleri verildi.

Belçika'nın Lokeren, Leuven ve Gent şehirlerinde 32 hafta düzenlenen proje kapsamında 4 okul ve 11 sınıfta ders yapıldı.

- Deneysel Bilim Tarihi Projesi

YTB tarafından sağlanan destek çerçevesinde Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından yürütülen Prof. Dr. Fuat Sezgin Deneysel Bilim Tarihi Atölyesi çalışmasıyla Hollanda'da yaşayan gençler bilim ve teknolojiyle buluştu.

Proje kapsamında, 14-18 yaş arası gençler fizik, kimya, astronomi ve matematik tarihini modern yöntemlerle inceledi.

- YTB Yazarlık Akademisi

Yurt dışında yaşayan vatandaşların kültür ve sanat çalışmalarındaki çeşitliliği artırmak ve Türk toplumuna yeni yazarlar kazandırmak amacıyla çevrim içi Yazarlık Akademisi programları da hayata geçirdi.

Akademiye, 7 ülkeden 25 genç katıldı.

Çevrim içi yapılan Yazarlık Akademisi'nde, alanında uzman isimler katılımcılara 1 hafta boyunca çeşitli eğitimler verdi.

- YTB Medya Akademisi

YTB bu yıl ayrıca, yurt dışında medya sektöründe çalışmalar yürüten gençlerin sektördeki değişimi algılama, kullanma ve yeni medya aracılığıyla kendilerini ifade etme potansiyellerini geliştirmek için çevrim içi "Medya Akademisi" programını hazırladı.

Programda, 7 ülkeden 34 katılımcı yer aldı.

Akademi kapsamında, temel iletişim kuramları, medya okuryazarlığı, metin yazım teknikleri, yeni medya uygulamaları ve dijital medya içerik üretimi gibi konularda alanında uzman isimler eğitim verdi.

- YTB Kişisel Gelişim Akademisi

YTB yurt dışında yaşayan gençlerin potansiyellerini daha güçlü ortaya koyabilmesini sağlamak ve ilişkilerini profesyonel hayatın gerektirdiği şekilde yürütmesine yardımcı olmak için çevrim içi "Kişisel Gelişim Akademisi"ni başlattı.

Akademiye 7 ülkeden katılan 74 genç, kişisel imaj, hitabet, diksiyon, mülakat ve müzakere teknikleri gibi konularda alanında uzman eğitimcilerden dersler aldı.

Bu çalışmanın yanında lise bitirme başarı programı bursiyerlerine yönelik de çevrim içi kişisel gelişim programı düzenlendi. Burada da 7 farklı ülkeden 15 katılımcı kişisel gelişim derslerinin yanı sıra, özgüven ve mülakat teknikleri gibi konularda eğitimler aldı.

- YTB Çocuk Akademisi

Başkanlık, yurt dışında yaşayan farklı yaş gruplarındaki Türk vatandaşı ve mavi kartlı ailelerin çocuklarının bilim, sanat, edebiyat ve felsefeyle buluşmasını sağlamak amacıyla "YTB Çocuk Akademisi"ni düzenledi.

Program kapsamında her yaş grubuna yönelik astronomi, bilim, sanat ve yaratıcı yazarlık alanlarında eğitimler veriliyor. Bunun yanında en alt yaş grubundaki çocuklar için "Biyomimikri, Çocuklar İçin Temel Tasarım/Çizgilerle Manzara, Çocuklar İçin Temel Tasarım/Su Altı Macerası, Çiziyorum Çiftlik Hayvanları ve Evrendeki Adresimiz" konularında çizim ve tasarım çalışmaları hazırlandı.

- Çevrim içi Psikolojik Seminerler

YTB, Kovid-19 salgınından dolayı vakitlerinin büyük bölümünü evlerinde geçirmek zorunda kalan vatandaşlara psikolojik konularda destek olmak için çevrim içi seminer programları düzenledi.

Bu seminerlerde alanında uzman psikologlar başta aile ilişkileri olmak üzere çeşitli konularda seanslar verdi.

- Anadolu Okuma Evleri

Yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkçe kaynaklara kolay erişebilmesi ve ana dil yeterliliklerini arttırması amacıyla dünyanın dört bir yanında YTB tarafından açılan Anadolu Okuma Evlerinde de bu yıl birçok etkinlik hayata geçirildi.

Düzenlenen okur yazar buluşmalarıyla, yurt dışındaki vatandaşlar okudukları eserlerin yazarlarıyla buluşma fırsatı elde etti.