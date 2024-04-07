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Siyaset YSK'dan son dakika! 2 ilçede seçim tekrarı kararını iptal etti
Siyaset

YSK'dan son dakika! 2 ilçede seçim tekrarı kararını iptal etti

Yeniakit Publisher
2024-04-07 19:23:00 - 2024-04-07 20:13:41
YSK'dan son dakika! 2 ilçede seçim tekrarı kararını iptal etti

Son dakika alınan bilgiye göre; Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Şanlıurfa'nın Siverek ve Halfeti ilçelerinde seçimlerin yenilenmesi doğrultusunda il seçim kurullarınca alınan kararları iptal etti. Öte yandan Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde seçimin yenilenmemesini kararlaştırdı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarına göre; Siverek'te AK Parti adayı Ali Murat Bucak yüzde 40,23, Yeniden Refah Partisi adayı Hasan İzol yüzde 40,17 oy aldı.

YSK seçim yenileme kararını kaldırdı

Yeniden Refah Partisi, Şanlıurfa İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. İnceleme sonrası kurul, Siverek'te seçimin yenilenmesine karar verdi. YSK, bu kararı kaldırarak seçimlerin Siverek'te yenilenmeyeceğini açıkladı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde de AK Parti, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) adayı Mehmet Karayılan'ın oyların yüzde 39,45'ini alarak kazandığı seçime itiraz etti. İtiraz sonrası Şanlıurfa İl Seçim Kurulu, ilçede seçimlerin yenilenmesine karar verdi. YSK, bu kararın da kaldırıldığını açıkladı.

Öte yandan YSK, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde seçimin yenilenmemesini kararlaştırdı. İlçede CHP'nin adayı Ali Ertuğrul Bul 5 bin 170, MHP'nin adayı Mustafa Öz 5 bin 134, AK Parti'nin adayı ise Fahri Yıldız 3 bin 599 oy almıştı.

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