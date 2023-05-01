YSK verileri paylaştı! İşte yurt dışında kullanılan oy sayısı

14 Mayıs'a sayılı günler kala yurt dışındaki seçmenlerin oy kullanma işlemi devam ediyor.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinden yurt dışında yaşayan vatandaşların oy kullanma süreci geçtiğimiz günlerde başladı. Çok sayıda ülkenin Türkiye temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında gurbetçi vatandaşlar sandık başına gitti.

700 bine yakın seçmen oy kullandı!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurt dışındaki oy kullanma süreci ile ilgili verileri paylaştı. YSK'nın verilerine göre, yurt dışındaki seçmenlerden 697 bin 577'si, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verdi.

Saat 21.00 itibarıyla yurt dışındaki seçmenlerden 644 bin 972'si yurt dışı temsilciliklerde, 52 bin 605'i gümrük kapılarında oy kullandı.

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