  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem YSK verileri paylaştı! İşte yurt dışında kullanılan oy sayısı
Gündem

YSK verileri paylaştı! İşte yurt dışında kullanılan oy sayısı

Yeniakit Publisher
2023-05-01 23:54:00 - 2023-05-02 00:08:36
YSK verileri paylaştı! İşte yurt dışında kullanılan oy sayısı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 1 Mayıs saat 21.00 itibarıyla yurt dışındaki seçmenlerden 697 bin 577'sinin oy kullandığını açıkladı.

14 Mayıs'a sayılı günler kala yurt dışındaki seçmenlerin oy kullanma işlemi devam ediyor.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinden yurt dışında yaşayan vatandaşların oy kullanma süreci geçtiğimiz günlerde başladı. Çok sayıda ülkenin Türkiye temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında gurbetçi vatandaşlar sandık başına gitti.

700 bine yakın seçmen oy kullandı!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurt dışındaki oy kullanma süreci ile ilgili verileri paylaştı. YSK'nın verilerine göre, yurt dışındaki seçmenlerden 697 bin 577'si, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verdi.

Saat 21.00 itibarıyla yurt dışındaki seçmenlerden 644 bin 972'si yurt dışı temsilciliklerde, 52 bin 605'i gümrük kapılarında oy kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23