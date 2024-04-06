  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rusya’da baraj patladı! Şehir sular altında kaldı

Necmettin Batırel 'Yabancılar yoğun şekilde almaya başladı' diyerek duyurdu: Dolar o rakama düşecek

Sorulacak sorular belli oldu! Ak Parti’den geniş kapsamlı anket

Eski ABD'li asker dünyaya duyurdu: O ülke ABD'nin verdiği parayla Türkiye'den MMU Kaan alacak

Canlı yayında Ekrem İmamoğlu'nu ölümle tehdit etti! Ya ben ya başka biri onu yaşatmaz

Gram altın fiyatları hızlı yükseldi! İslam Memiş: Altın satış yiyebilir! İşte kritik 2 seviye...

Cumhur İttifakı’nın hatası yüzünden başkan olmuştu… Şımarık CHP’liden AK Partili adaya küfür!

Canlı yayında ortalık bir anda karıştı! Dündar ile Enginyurt birbirine girdi

81 il imsakiye! Bugün iftar kaçta? Yarın sahur kaçta?

Rusya füze yağmuruna tuttu! Ukrayna tüm dünyaya duyurdu
Siyaset YSK, Van'daki kararın sebebini açıkladı
Siyaset

YSK, Van'daki kararın sebebini açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-04-06 16:36:00 -
YSK, Van'daki kararın sebebini açıkladı

Van'da DEM Partili Abdullah Zeydan hakkında büyük infiale neden olan karara ilişkin YSK'dan açıklama geldi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan hakkında gerekçeli kararını açıkladı.

Açıklamada, "Diyarbakır ACM'nin 29/3/2024 tarihli karar yok hükmünde olsa da bu haliyle de henüz kesinleşmemiştir. Abdullah Zeydan'ın şeklen de olsa seçim takvimine uygun olarak süresinde ibraz edilmiş ve kabul edilmiş, kesinleşmiş bir yasaklanmış hakların geri verilmesi kararının bulunduğu için 31 Mart 2024 oy verme günü itibarıyla, seçilme yeterliliğini taşımaktadır" denildi.

YSK'dan Van kararı! Mazbata yeniden DEM Parti'ye iade edilecek
YSK'dan Van kararı! Mazbata yeniden DEM Parti'ye iade edilecek

Gündem

YSK'dan Van kararı! Mazbata yeniden DEM Parti'ye iade edilecek


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Beykoz'da oylar yeniden sayılacaktı! YSK'dan flaş karar
Beykoz'da oylar yeniden sayılacaktı! YSK'dan flaş karar

Gündem

Beykoz'da oylar yeniden sayılacaktı! YSK'dan flaş karar

YSK kararı da kurtaramayacak, tükürüğünde boğulacak! Karar değişir Zeydan gider
YSK kararı da kurtaramayacak, tükürüğünde boğulacak! Karar değişir Zeydan gider

Gündem

YSK kararı da kurtaramayacak, tükürüğünde boğulacak! Karar değişir Zeydan gider

AK Parti ve CHP itiraz etmişti! YSK 4 ilçe için kararını verdi
AK Parti ve CHP itiraz etmişti! YSK 4 ilçe için kararını verdi

Gündem

AK Parti ve CHP itiraz etmişti! YSK 4 ilçe için kararını verdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23