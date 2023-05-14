YSK Başkanı'ndan seçimlere ilişkin son dakika açıklaması
YSK Başkanı Ahmet Yener: Veri girişimiz sağlıklı bir şekilde devam ediyor.
YSK Başkanı Ahmet Yener: Veri girişimiz sağlıklı bir şekilde devam ediyor.
Ayrıntılar geliyor...
Flaş iddia: Meral Akşener çıldırıp camı çerçeveyi indirdi, bir görevliye tokat attı: Ben size demedim mi?
YSK Başkanı Ahmet Yener: Veri girişimiz sağlıklı bir şekilde devam ediyor.
YSK Başkanı Ahmet Yener: Veri girişimiz sağlıklı bir şekilde devam ediyor.
Ayrıntılar geliyor...
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