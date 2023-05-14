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Gündem YSK Başkanı'ndan seçimlere ilişkin son dakika açıklaması
Gündem

YSK Başkanı'ndan seçimlere ilişkin son dakika açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-05-14 23:55:00 - 2023-05-14 23:56:41
YSK Başkanı'ndan seçimlere ilişkin son dakika açıklaması

YSK Başkanı Ahmet Yener: Veri girişimiz sağlıklı bir şekilde devam ediyor.

YSK Başkanı Ahmet Yener: Veri girişimiz sağlıklı bir şekilde devam ediyor.

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