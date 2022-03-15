YRP: Seçim barajı tamamen kaldırılmalı

R.EKREM ŞAHAN ANKARA

Barajın sıfırlanmasını isteyen Sakartepe, şunları dile getirdi: “Avrupa’daki seçim barajının en yüksek olarak uygulandığı bir ülke Türkiye’dir. Bu durumda temsilde adaleti zedeliyor. Yönetimde istikrar başkanlık sistemimize geçmemizle birlikte, artık hükümet sandıktan çıktığından dolayı ve ayrıca bir güvenoyuna ihtiyaç kalmadığı için yönetimde istikrar sağlandı. Hükümetin seçim barajını yüzde 7 olarak belirlemesi büyük bir handikap oluşturdu. Neticede bütün muhalefet partilerini Millet İttifakında topladı. Oysa yüzde 3 olarak tespit etmiş olsalardı karşı blok dağılmış olacaktı. Dolayısıyla burada bir hata yapıyorlar. Yıllarca yüzde 10’larla getirildi. Bir fayda da vermedi. Daha önce Türkiye Milletvekilliği getirilmişti. Anayasa Mahkemesi isminden dolayı 1995 yılında iptal etmişti. Günümüz şartlarına göre değerlendirilmesi lazım.”