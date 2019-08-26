0553 313 94 23

YPG/PKK'yı Türkiye korkusu sardı! Esed'den dikkat çeken talep

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine harekat başlatacak olması terör örgütü YPG/PKK'yı korkuttu. Esed rejimine koşan teröristler, özerklik konusunda görüşme talep etti.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:03
YPG/PKK'yı Türkiye korkusu sardı! Esed'den dikkat çeken talep

Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK'yı Suriye'de Fırat'ın doğusunda etkisiz hale getirmek için ABD ile yaptığı güvenli bölge anlaşması örgütün elini ayağına dolaştırdı. Türkiye'nin adımları karşısında ne yapacağını bilemeyen terör örgütü, zaman zaman çatıştığı Esed rejimine diyalog çağrısı yaptı.

Star'ın haberine göre, terör örgütü rejimden işgal ettikleri bölgelerde sözde özerk yönetimi de tanımalarını istedi. Terör örgütü ile eli kanlı rejim daha öncede Suriye'de bulunan petrol gelirleri ve barajların paylaşılması konusunda da iş birliği yapmıştı. PYD'nin terör koridoruna büyük bir darbe indirecek olan "güvenli bölge" Türkiye'nin güney sınırının daha huzurlu hale gelmesini sağlayacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:03
  1. ypg
  2. pkk
  3. Esed rejimi

YORUM YAZ

  • emreemre27 dk önce
    "PYD'nin terör koridoruna büyük bir darbe indirecek olan "güvenli bölge" " şakamı ? ne darbesi adamlar güle oynaya karşıladı. şehirleri bile boşaltmıyorlar, bizimkiler gene ayakta uyutuldu üstüne bir de seçim muhabbeti açıyor ak parti... operasyon olmazsa şahsen artık oy vermeyeceğim! elindeki oyu da kaybedecek.
  • ahmetahmet46 dk önce
    Şeytan siyonistlerin rızası için özerklik:) kimden neyi istiyorlar..bu durum ABD-ESED ilişkisini de, ABD-RUSYA iliskisini de gösteriyor....Sİyonist terör off shore(Dİlipaktan alıntıdır!) Şam yakınlarında bombalama yapıyor, RUS S300-S400 leri KAPALI.... RUSYA-SİYONİST İSRAİL ve dolayısıylaRUSYA-ABD de kucak kucağa

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

AK Gençliğin satranç etkinliğine yoğun ilgi
  1. AK Gençliğin satranç etkinliğine yoğun..
  2. Kurtuluş Parkı’nda sinema keyfi
  3. Lefke Cup U15 2019 Futbol..
  4. ANALİZ - Suriye rejimi Astana sürecini..
  5. Siirt’te 750 paket kaçak sigara ele..
  6. Kanyonda mahsur kalan yaralı vatandaş..
  7. Hatay Büyükşehir Belediyespor’dan 2..
  8. Sözde kadın STK’ları Hacire anaya sessiz
  9. Büyükşehir 19 bin kişiyi yaylaya taşıdı
  10. Bakan Akar: "(Müşterek helikopter..
  11. 1960’ların Tatlısu Plajı 2020 yılına..
  12. Trafik kazasında 2 kişi yaralandı
  13. Bakan Akar: "(S-400 tedariki) Birinci..
  14. Yunanistan tanker konusunda geri adım..
  15. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda B Grubu:..
  16. "BAE Yemen'deki krizden faydalandı"
  17. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,..
  18. GRAFİKLİ - Avrupa'nın 5 büyük liginde..
  19. Dönmez: "KKTC ve Kıbrıs Türklerini yok..
  20. Vatandaşlara evde temizlik ve kişisel..
  21. Beylikdüzü’nde araç evin bahçesine uçtu
  22. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda B Grubu:..
  23. Emmanuel Adebayor Kayseri'ye geldi
  24. Akar'dan S-400 açıklaması: Yarın..
  25. Döviz kurları
  26. Hisarcık’ta ’İlk Yardım Kursu’ açıldı
  27. Jandarmadan “Düğün Dernek” operasyonu
  28. Modifiye araç tutkunları Kütahya’da 8...
  29. Aktivistlerden "Myanmar'daki soykırım"..
  30. Hong Kong'daki protestolar
Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı

Günün Karikatürü

26 Ağustos 2019
Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!