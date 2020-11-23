YPG/PKK'nın tünelleri baraj faciasına davetiye çıkarıyor

HASEKE/ANKARA (AA) - MOHAMAD MİSTO/ETHEM EMRE ÖZCAN - Suriye'nin Haseke ilinde Türkiye sınırına 4 kilometre uzaklıktaki Mezkeft Barajı'nın çevresine tüneller kazan terör örgütü YPG/PKK, en yüksek seviyeye ulaşan suyu tahliye etmeyerek barajın yıkılmasına ve 39 köyün sular altında kalmasına yol açabilir.

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, YPG/PKK işgalindeki Haseke ilinin kuzeydoğusunda yer alan Kahtaniye beldesindeki Mezkeft Barajı'nda su seviyesi, yeterli şekilde tahliye edilmediğinden en yüksek düzeye ulaştı.

Türkiye sınırına yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki baraj, YPG/PKK'nın tutumu nedeniyle çökme tehlikesiyle karşı karşıya.

Yaklaşan kış mevsimindeki yağışlarla barajın yıkılmasından endişe duyan bölge halkı ve mühendisler, iç savaş öncesi inşa edilen barajın bakım ve denetimlerinin yeterli şekilde yapılmadığını belirtiyor.

Mühendisler, baraj kapaklarının açılarak fazla suyun peyderpey tahliye edilmesini talep ederken, Mezkeft Barajı'nı tünellerle çevreleyen YPG/PKK'lı teröristler bu uyarıları dikkate almıyor.

Barajın etrafında kazdıkları tüneller su altında kalabileceği için kapakları açtırmayan YPG/PKK'lı teröristler, barajın çökme tehlikesini görmezden geliyor.

- 39 köy su altına kalabilir

Güvenlik endişesiyle adını vermek istemeyen Hasekeli bir mühendis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YPG/PKK elebaşlarının isteklerini yerine getirmediklerini söyledi.

Suriyeli mühendis, terör örgütünün bölgeyi tehlikeye sürüklediğini belirterek "Kış yaklaşıyor. Yakın zamanda yağışlarla barajdaki su seviyesi daha da yükselecek ve dolaysıyla baraja uygulanan baskı artacak. Eğer su tahliye edilmezse, bölgeyi kaçınılmaz bir felaket bekliyor." dedi.

YPG/PKK'nın bölge halkının güvenliğini görmezden geldiğini vurgulayan mühendis, barajın çökmesi halinde 39 köy ve binlerce dönümlük tarım arazisinin su altında kalabileceğini kaydetti.

- Suriye'nin en büyük su ve elektrik kaynakları teröristlerin elinde

Terör örgütü YPG/PKK, Fırat'ın doğusunda ABD'nin desteğiyle işgal ettiği bölgelerde, Suriye'nin en büyük üç barajını Aralık 2015-Haziran 2017 döneminde ele geçirdi.

Fırat Nehri üzerinde, Halep'in doğusundaki Tişrin, Rakka'nın batısındaki Tabka ve Baas barajları, ülkenin elektrik ve sulama ihtiyacının büyük kısmını sağlıyor. Suriye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'i bu 3 barajdan karşılanıyor.

Haseke'nin kuzeydoğusunda bulunan Mevsimiyye Gölü üzerindeki Mezkeft Barajı ise 2015'de YPG/PKK'nın işgaline geçmişti.

Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde hakimiyet kuran örgüt, ülkedeki su kaynaklarının yaklaşık yüzde 97'sini elinde tutuyor.