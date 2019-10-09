YPG/PKK'lı teröristler Afrin'e saldırdı!
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine başlatacağı operasyon öncesi Tel Rıfat'ı işgal eden YPG/PKK'lı teröristler Afrin'e topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 sivil yaralandı.09 Ekim 2019 Çarşamba 10:56
YPG/PKK, Tel Rıfat bölgesinde işgal ettiği Başilhaya köyünden düzenlendiği topçu saldırısıyla Afrin ilçe merkezini hedef aldı.
Saldırıda iki sivil yaralandı.
Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor. Terör örgütü, buradan Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.
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