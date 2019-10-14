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YPG/PKK sivilleri katlediyor ikiyüzlü Batı seyrediyor

Barış Pınarı Harekatı’nda “Türk askerleri sivilleri katlediyor” diye iftiralar atan Batı medyası, Mehmetçik’ten kaçarken sivilleri kendine kalkan yapan, katleden terör örgütüne sessiz kaldı. AK Partili Leyla Şahin Usta, “Ölen insanların hesabı sorulmazken Türkiye’nin icra ettiği Barış Pınarı Harekatı’nı ‘karalamaya çalışıyorlar” diye tepki gösterdi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 12:19
YPG/PKK sivilleri katlediyor ikiyüzlü Batı seyrediyor

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Türkiye sınır güvenliğini sağlamak için yaptığı her operasyonda, “Türk askerleri sivilleri katlediyor” diye iftiralar atan Batı medyası, Fırat’ın doğusunda 6 gündür devam eden Barış Pınarı Harekatı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri’nden kaçarken sivilleri kendine kalkan yapan, onları öldüren terör örgütlerine sessiz kaldı.

Konuya ilişkin Akit’e konuşan AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Barış Pınarı Harekatı’nın adına yakışır bir operasyon olarak devam ettiğini belirterek şunları dile getirdi:

Teröristlere sessiz kalıyorlar!

Bu operasyon, bölgede yaşanan savaşın bitirilmesi için başlatılan bir operasyondur. Asıl amacı ise kadınların, çocukların katledilmemesinin önüne geçmektir. Batı’nın tavrını anlamak tabi ki mümkün değil. Takındıkları tavır ve üslupları ile Türkiye’nin yaptığı iyi ve doğru şeyleri yalan haberleriyle kirletmeye çalışıyorlar. Türkiye aleyhinde kara propaganda yürütmeye çalışıyorlar. Bölgede yıllardır süren savaşlar yüzünden binlerce insan hayatını kaybetti. Batı bu ölen insanların hesabını ne Esed’e, ne Amerika’ya, ne de Suriye’de asker bulunduran diğer ülkelere sormadı. Şimdi, ‘Türkiye sivilleri katlediyor’ diyerek yalan haberler yapıyorlar. Bölgede şu anda kaçan teröristler, sivilleri hedef alıyor. Buna neden sessiz kalıyorlar? Bu bakımdan yapılanlar tamamen çifte standarttır. Bu tavır asla kabul edilebilir, anlaşılabilir bir tavır değildir. Biz haklı olduğumuzu, uluslararası arenada belirtilen meşru müdafaa hakkımızı kullandığımızı biliyoruz.

Aynı Batı, İsrail, Hindistan ve Çin’in zulümlerine kör!

Siyonist İsrail’in Filistin’de katlettiği masum çocuklara sessiz kalan, ırkçı Hindistan baskısı altında zulüm gören Keşmir Müslümanlarına karşı üç maymunu oynayan, Çinlilerin Doğu Türkistan’da eziyet ettiği Müslümanlara kulak tıkayan Batılı çığırtkanlar, Türkiye’nin bebek katili terör örgütü PKK ile haklı mücadelesini sivillere yönelikmiş gibi göstererek itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Türkiye’nin sahip çıktığı yaklaşık 4 milyon mülteciye ekmeğini, suyunu verirken yardımı kesen Avrupa Birliği Türkiye’ye insan hakları dersi vermeye çalışıyor.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 12:19
  1. Ankara
  2. sınır güvenliği
  3. Batı medyası
  4. Fırat’ın doğusu
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  6. Türk Silahlı Kuvvetleri
  7. Akit
  8. AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta
  9. Siyonist İsrail
  10. Filistin
  11. Hindistan
  12. Keşmir Müslümanları
  13. Doğu Türkistan
  14. Müslümanlar
  15. terör örgütü PKK
  16. Avrupa Birliği
  17. insan hakları dersi

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