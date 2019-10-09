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YPG/PKK evlerden saldırıyor

Terör örgütü YPG/PKK’nın, Türkiye’deki sivil yerleşimlere saldırırken sivillere ait evleri kullandığı görüldü.

09 Ekim 2019 Çarşamba 23:35
YPG/PKK evlerden saldırıyor

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ile bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ederken, terör örgütü YPG/PKK, Türkiye’deki sivil yerleşimleri hedef alıyor.

Teröristlerin Suriye’nin kuzeyinde işgallerinde tuttukları Kamışlı, Rasulayn ve Malikiye ilçelerinden Türkiye’ye havan saldırıları düzenlerken, çektikleri görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Videoda, Kürtçenin Kamışlı ağzını kullanan teröristlerin sivillere ait bir evin avlusuna yuvalandığı ve buradan Türkiye’ye havan topu atışı yaptığı görülüyor.

Görüntülerde, havan mermisini namluya koyan teröristin sivil kıyafetli olduğu da dikkati çekiyor.

AA gün içinde yayınladığı haberinde, teröristlerin bulundukları askeri noktalardan çıkarak sivillerin evlerine yuvalandığı ve sivil giyimlere bürünmeye başladıkları bilgisini paylaşmıştı.

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 23:35
  1. - Terör örgütü YPG/PKK
  2. sivillere saldırı
  3. Anadolu Ajansı

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  • SerdarSerdar52 dk önce
    Etekte giyerler...israil taseronu....ler

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