0553 313 94 23

YPG'li teröristleri korku sardı! Mevzileri bırakıp kaçtılar

ABD askerinin Suriye'den çekilme kararının ardından panik ve korkuya kapılan YPG'li teröristler Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki hendek ve tünellerden çekildi.

22 Aralık 2018 Cumartesi 13:22
YPG'li teröristleri korku sardı! Mevzileri bırakıp kaçtılar

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) askerlerini Suriye'den çekmesinin ardından Fırat'ın doğusunda bulunan PKK-YPG'liler de Türkiye sınırına yakın mevzilerdeki saklandıkları hendek ve tünellerden çekildi.

Sınıra yakın bölgedeki mevzilerden çekildiler

ABD'nin askerlerini Suriye'den çekeceğini açıklamasının ardından Fırat'ın doğusunda bulunan Türkiye'ye yakın mevziler de boşaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyalinin ardından mevzi, hendek ve tünel çalışmalarına hız veren PKK/YPG'li teröristler, ABD askerlerinin ardından Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki mevzilerden çekildi. Hendekler boşaltılırken, tünellerde ise hiçbir nöbetçi ya da hareketliliğin olmaması dikkat çekti.

ÖSO birliklerinin 24 saat elleri tetikte

Teröristlerin boşalttığı mevzilerin hemen karşısında bulunan ÖSO birlikleri ise elleri tetikte nöbet tutmaya devam ediyor.

ÖSO birlikleri 24 saat boyunca nöbet tutarak, karşı taraftaki hareketliliği de anbean gözlüyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 13:22
  1. ypg
  2. ypg mevzileri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankaragücü Göztepe maçı sonucu kaç kaç
    1. Ankaragücü Göztepe maçı sonucu kaç kaç
    2. Kovduğu çalışanın parasını ödeyemeyen..
    3. "Maç sonuçlarına göre taraftarlık olmaz"
    4. Muz yüklü konteynerden uyuşturucu çıktı
    5. 'Sen de erkek misin salak' dedi,..
    6. Ataşehir'de iş yeri soygunu
    7. Türk Telekom'un Yönetim Kurulu Başkanı..
    8. İran'dan ABD'nin Suriye'den asker..
    9. Bulaşıcı hastalıklar ülkelerin zeka..
    10. Bomba iddia! Fenerbahçe'nin yıldızı..
    11. YPG'li teröristleri korku sardı!..
    12. Yusuf Aksar kimdir nerelidir?
    13. "Bağımsız ülke olmanın yolu milli..
    14. Prof. Dr. Aksar'a Uluslararası Ceza..
    15. Soylu, ülkesine dönen Suriyeli..
    16. Din ve Hayat Dergisi yeni sayısı..
    17. Flaş gelişme! Beşiktaş'ta yıldız..
    18. Fasıklar kimlerdir?
    19. 1 aydır sahibi tarafından terk..
    20. HDP Hatay belediye başkan adayları 2019
    Pislik için ‘Özel’ seçilmiş
    Pislik için ‘Özel’ seçilmiş
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?

    Günün Karikatürü

    22 Aralık 2019
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti