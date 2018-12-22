YPG'li teröristleri korku sardı! Mevzileri bırakıp kaçtılar
ABD askerinin Suriye'den çekilme kararının ardından panik ve korkuya kapılan YPG'li teröristler Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki hendek ve tünellerden çekildi.22 Aralık 2018 Cumartesi 13:22
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) askerlerini Suriye'den çekmesinin ardından Fırat'ın doğusunda bulunan PKK-YPG'liler de Türkiye sınırına yakın mevzilerdeki saklandıkları hendek ve tünellerden çekildi.
Sınıra yakın bölgedeki mevzilerden çekildiler
ABD'nin askerlerini Suriye'den çekeceğini açıklamasının ardından Fırat'ın doğusunda bulunan Türkiye'ye yakın mevziler de boşaldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyalinin ardından mevzi, hendek ve tünel çalışmalarına hız veren PKK/YPG'li teröristler, ABD askerlerinin ardından Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki mevzilerden çekildi. Hendekler boşaltılırken, tünellerde ise hiçbir nöbetçi ya da hareketliliğin olmaması dikkat çekti.
ÖSO birliklerinin 24 saat elleri tetikte
Teröristlerin boşalttığı mevzilerin hemen karşısında bulunan ÖSO birlikleri ise elleri tetikte nöbet tutmaya devam ediyor.
ÖSO birlikleri 24 saat boyunca nöbet tutarak, karşı taraftaki hareketliliği de anbean gözlüyor.
YORUM YAZ