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YPG yanlısı Mcgurk çıldırdı

YPD destekçisi Mcgurk, ABD'nin bölgeden çekilme kararı ve yakalanan DEAŞ'lı teröristlerden de Türkiye'nin sorumlu olması açıklamasının ardından deliye döndü. Mcgurk paylaştığı tweet'te "Trump başkomutan değil, kafa yormadan bilinçsizce fevri kararlar alıyor. Zor durumda kaldığında müttefiklerimizi açığa çıkarıyor" dedi.

07 Ekim 2019 Pazartesi 10:47
YPG yanlısı Mcgurk çıldırdı

Terör örgütü YPG destekçisi ABD'li Brett McGurk ABD askerlerinin Türkiye sınırından çekilmeye başlamasıyla ilgili Twitter'dan tepki dolu bir mesaj paylaştı. Mcgurk paylaştığı tweet'te "Donald Trump komutan değil. Kafa yormadan bilinçsizce kararlar alıyor. Askerleri desteklemeden tehlikeye gönderiyor. Zor bir telefon aldığında ya da düşmanları blöf yaptığında müttefiklerimizi açığa çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrasındaki açıklaması ile, ABD Başkanının aslında sahada gerçekleşen hiç bir şeyi anlayamamış olduğun söyleyen Mcgurk "ABD DAEŞ tutuklarını elinde bulundurmuyor" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 10:47
  1. abd
  2. Türkiye
  3. DÜNYA Haberleri

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  • mehmetmehmet46 sn önce
    piçe bak
  • OvalıOvalı8 dk önce
    Mcgurg sen Osmanlı tokadını hiç tatmamissin. Sen bir tadını alsan girecek delik ararsın. Biz olmasak senin Afganistan dağlarında leslerin dâhi bulunmazdı. Ama ne yapalım adımız müttefike çıkmış.ulan Mcgurg ölümde öte yol yok,asla korkumuz yok zaten 40 yıldır sizinle savaşıyoruz .pkk da sizin paralı satılmış hain askernizdir. Sizi destekleyen Kürtler Ermeni asıllı Kürtlerdir,bir kismida kendini bilmez müslüman olarak bilen cahil Kürtlerdir. Sizi destekleyen bir de ataist azınlık lar( Mecusi, şeytana tapanlar,yezidiler,aleviler, dinsiz turkler)
  • İcabi Yakarİcabi Yakar17 dk önce
    Mc Gurk, yıllarca pkkya ve daeşe yatırım yaptın, şimdi Türkiye gelip tüm emeklerini İnşallah toprağa gömecek. Bu dünya fâni bir dünya, ettiğin yanına kalmaz demişler... Hadi sana yakında başka bir fitne işi çıkar mutlaka. Turmptan sonra gelen sana yeni sahalar tahsis eder illa...
  • vatandaşvatandaş28 dk önce
    ZOR TELOFON ALDIĞINDA VE ''DÜŞMANLARI '' BİLÖF YAPTIĞINDA DERKEN ??? BİZ DÜŞMANIZ HA SAFINIZI BELLİ ETMİŞSİNİZSTRATEJİK ORTAĞIZ NATODABERABERİZFALAN FİLANGEÇECEKSİNİZ ORAYI BİZ UYANDIK ARTIK
  • sukrusukru33 dk önce
    Bu gurk tavuk kuluçkaya yatmıştı.Am o piç yumurtaların hepsi cılk oldu onun için gurkluyor şerefsiz.
  • ahmetahmet34 dk önce
    bu siyonist neocon terorist çeteyi tanidikca, sari kowboyun Turkiyeye daha durust oldugu goruluyor.... onun da sinirlari nereye kadar

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