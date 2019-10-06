YPG destekçisi Brett McGurk'ten Trump’a çağrı! ‘Türkiye’yi durdurun’

Terör örgütü PKK temsilcileriyle çektirdiği fotoğraflarla büyük tepki çeken ABD'nin DAEŞ'le Mücadele eski Özel Temsilcilerinden Brett McGurk, Türkiye'nin Rojava'ya yönelik olası bir operasyonunu “işgal” olarak nitelendirerek ABD'nin engel olması gerektiğini söyledi. Trump'ı da eleştiren McGurk, ABD Başkanı Trump'ı Türkiye'ye karşı çıkmaya çağırdı.

Türkiye'nin operasyon kararlılığı terör örgütü YPG destekçisi ABD'lileri panikletti.

Terör örgütü PKK temsilcileriyle çektirdiği fotoğraflarla büyük tepki çeken ve plaket alan ABD'nin DAEŞ'le Mücadele Özel Temsilcilerinden Brett McGurk, Türkiye'nin Rojava'ya yönelik olası bir operasyonunu “işgal” olarak nitelendirerek ABD'nin engel olması gerektiğini söyledi.

Twitter hesabından bir açıklama yapan ABD'nin DAEŞ'le Mücadele Özel Temsilcilerinden Brett McGurk, Türkiye tarafından dillendirilen “askeri operasyon”u bir işgal olarak değerlendirerek, gerçekleşmesi halinde DAEŞ'in yeniden dirileceğini ve ABD'nin bu senaryoya karşı çıkması gerektiğini söyledi.

“Trump, Türk işgaline karşı çıkmalı”

Amerikan Başkanı Donald Trump'ı da eleştiren Brett McGurk, ABD Başkanı Trump'ı Türkiye'ye karşı çıkmaya çağırdı. ABD Başkanının Türkiye'nin işgal girişimini, bölgedeki ABD'li askerleri geri çekmek için bir bahane olarak mı değerlendireceğini de soran ABD'nin DAEŞ'le Mücadele Özel Temsilcilerinden Brett McGurk, “Başkan personelimiz için ayağa kalkmalı. Bunu yapmadı; bunun yerine, kaynaklarını en kötü zamanda yarı yarıya kesti. Suriye'de emirleri üzerine konuşlandırılan Amerikalı personel için ayağa kalkar mı? Yoksa hepsini çıkarmak için bir bahane mi arıyor?“ dedi

“ABD halkını tehlikeye sokar”

Türkiye'nin saldırısının Amerikan halkı için de bir tehdit oluşturduğuna değinen Brett McGurk, “DAEŞ kampanyasını sekteye uğratacak Türkiye'nin kuzeydoğu Suriye'yi işgal tehdidi devam ediyor. Bir Türk saldırısı halkımız için riskleri artıracak, Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) zaafa uğratacak ve DAEŞ'in yeniden dirilmesini sağlayacak. “dedi

Terör örgütünden plaket aldı

Türkiye karşıtı çıkışlarıyla tanınan ve terör örgütü temsilcileriyle boy boy çektirdiği fotoğraflarla tepki çeken, ve terör örgütünden plaket alan Brett McGurk, Ortadoğu'da Kürt dostu ABD politikalarının en keskin savunucusu olarak ön plana çıkıyor. Görevinden istifa etmesinin ardından çeşitli ABD medya kuruluşlarına analizler yazan McGurk, son olarak Washington Post için kaleme aldığı yazıda, "Türkiye, Suriye konusunda güvenilir partner değil" demişti.

Türkiye'nin Suriye'de, aralarında aşırılık yanlılarının da bulunduğu muhalif gruplarına destek verdiğini yazan McGurk, bu grupların çok küçük olduğunu, bu yüzden ABD'nin desteklediği Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) alternatif olamayacağını ifade etmiş ve Türkiye'nin ABD'nin büyük desteği olmadan Suriye'de tek başına hareket etme yeteneğinde olmadığını da sözlerine ekledi.

Halihazırda, Türkiye'nin desteklediği silahlı muhaliflerin, şu anda DSG'nin bulunduğu Suriye'nin kuzeydoğusuna yerleştirilmesiyle ilgili görüşmelerin yürütüldüğünü ileri süren McGurk, bu tür adımların kaosa yol açacağını, aşırılığın yayılması için uygun ortamı oluşturacağını, binlerce Kürt'ü evinden edeceğini ve Suriyeli Hristiyanların hayatını riske atacağını yazdı.