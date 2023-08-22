  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kur Korumalı Mevduat uygulaması kademeli olarak sonlandırılacak!

Memleketi Manisa’da Özgür Özel’e şok!

6 yıl önce iflas eden dev havayolu şirketi geri dönüyor! Piyasa nasıl ayağa kalktıklarını tartışıyor

Aile STK’ları ve hukukçular uyardı: Aile bağını koparmayın

Ekrem İstanbul’u bitirdi! Şu rezalet görüntülere bakın

İtalyanlar Türk şirketin yarısını satın alarak ortak oldu! Bir anda gelip aldılar

Çok merak ediliyordu! IMF'den Türkiye'nin altın rezervlerine ilişkin flaş duyuru geldi

Tahminlerinde yanılmayan isimden olay çıkış! En düşük emekli maaşını Türkiye'ye duyurdu

FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına eş zamanlı operasyonlar

İYİ Partili Türkkan açık açık söyleyin: "Kemal Bey'in adaylığının önüne geçin" diyen CHP'liler kim
Gündem Yozgat'taki kazada 12 kişi ölmüştü... Sürücünün oğlu konuştu: Babam BioNTech oldu, o yüzden kalp krizi geçirmiş olabilir
Gündem

Yozgat'taki kazada 12 kişi ölmüştü... Sürücünün oğlu konuştu: Babam BioNTech oldu, o yüzden kalp krizi geçirmiş olabilir

Yeniakit Publisher
2023-08-22 15:17:00 -
Yozgat'taki kazada 12 kişi ölmüştü... Sürücünün oğlu konuştu: Babam BioNTech oldu, o yüzden kalp krizi geçirmiş olabilir

Yozgat'ta 12 kişinin yaşamını yitirdiği kazada hayatını kaybeden sürücünün oğlu, babasının 3 defa BioNTech aşısı olduğunu ve bu nedenle kalp krizi geçirdiğini düşündüklerini söyledi.

Sivas’tan İstanbul’a giden yolcu otobüsünün Yozgat’ın Sorgun ilçesinde şarampole devrilmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetmiş, 19 kişi ise yaralanmıştı.

Kazada hayatını kaybeden sürücü Adem Tatlısu’nun oğlu İsa Tatlısu kazaya ilişkin konuştu.

İsa Tatlısu, babasının kalp rahatsızlığı olmadığını fakat son zamanlarda 3 defa BioNTech aşısı olduğunu ve aşı nedeniyle kalp krizi geçirmiş olabileceğini söyledi.

Sürücünün oğlu Tatlısu, resmi kaynakların otobüsün sahibine sürücünün kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini söylediklerini ifade ederek, “Resmi kaynaklar otobüs sahibine kalp krizinden dolayı vefat ettiğini, araç kaza yapmadan önce vefat ettiğini söyledi. Yıllardır otobüs kullanıyordu. Emekliydi. Tecrübeli bir sürücüydü. Fakat son zamanlarda işte 3 defa BioNTech aşısı oldu. Biz son zamanlarda duyduğumuz kalp krizini tetiklediği için biz de ondan şüphelendik. Kalple ilgili bir sıkıntısı yokken bir anda kalp krizi geçirmesi şüpheli. Şeker ve tansiyonu vardı. Biz görüntüleri izlemedik ama otobüs sahibi görüntüleri izlemiş. Kaza olmadan önce kalbini tutup kafasının düştüğünü, ondan sonra kazanın olduğunu söylüyor” dedi.

Yozgat'ta feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var | Yolcu otobüsü şarampole uçtu
Yozgat'ta feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var | Yolcu otobüsü şarampole uçtu

Yaşam
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yozgat'ta feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var | Yolcu otobüsü şarampole uçtu

Yozgat'ta şarampole düşen yolcu otobüsündeki 12 kişi öldü, 19 kişi yaralandı
Yozgat'ta şarampole düşen yolcu otobüsündeki 12 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

Yerel

Yozgat'ta şarampole düşen yolcu otobüsündeki 12 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

Bakan Tunç: " Yozgat'taki kaza ile ilgili olarak gerekli adli soruşturma başlatılmıştır."
Bakan Tunç: “ Yozgat'taki kaza ile ilgili olarak gerekli adli soruşturma başlatılmıştır.”

Gündem

Bakan Tunç: “ Yozgat'taki kaza ile ilgili olarak gerekli adli soruşturma başlatılmıştır.”

Yozgat kazada ölenlerin isimleri! Yozgat kazada kim kaç kişi öldü?
Yozgat kazada ölenlerin isimleri! Yozgat kazada kim kaç kişi öldü?

Yaşam

Yozgat kazada ölenlerin isimleri! Yozgat kazada kim kaç kişi öldü?

Yozgat'taki kazadan yaralı kurtulan yolcu o anları anlattı!
Yozgat'taki kazadan yaralı kurtulan yolcu o anları anlattı!

Gündem

Yozgat'taki kazadan yaralı kurtulan yolcu o anları anlattı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23