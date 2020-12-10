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Aktüel Yozgat'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Aktüel

Yozgat'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Öğretmen hayatını kaybetti, meslektaşı ile okul müdürü yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 11:52:17 -
Yozgat'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

YOZGAT (AA) - Yozgat’ın Sorgun ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir öğretmen yaşamını yitirdi, meslektaşı ile okul müdürü yaralandı.

Gülşehri beldesi Çötelli Ortaokulu'nda görevli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Recep Taş (40) yönetimindeki 66 HK 095 plakalı otomobil, Karakız Mahallesi yakınlarında devrildi.

Sürücü Recep Taş olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan okul müdürü Orhan Şahin (41) ile beden eğitimi öğretmeni Furkan Durmaz (23) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ambulansları ile Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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